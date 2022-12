Kerem Bürsin se reencuentra con una ex, que no es Hande Erçel, y enciende los rumores de una posible reconciliación El protagonista de 'Love is in the air' está pasando unos días en Texas, lugar donde reside su familia

Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en la pareja del momento cuando su amor traspasó el guion y se enamoraron durante la grabación de Love is in the air. Desde que pusieron fin a su noviazgo, hace casi un año, mucho se ha especulado con una posible reconciliación entre ellos. Algo que, al parecer, estaría lejos de ocurrir ya que ambos podrían estar de nuevo ilusionados... pero no el uno con el otro. En el caso del galán se trataría de una ex, pero no precisamente la protagonista de Halka.

Tras pasar por Madrid para el estreno de A todo gas 2, Kerem Bürsin puso rumbo a Estados Unidos, donde en este momento se encuentra visitando a su familia que reside allí. Pero no sería a los únicos a los que habría visto en tierras americanas ya que el actor se habría encontrado en Texas con Serenay Sarikaya, a la que conocimos gracias a la serie Medcezir y con la que el actor mantuvo un noviazgo hasta 2019, según apuntan varios medios turcos.

La pareja se habría visto en el estado americano, según los rumores que llegan de Turquía, un lugar al que, para no levantar las sospechas de la prensa, habrían viajado con un día de diferencia. La noticia ha llamado especialmente la atención porque, en las últimas semanas, la actriz había sido relacionada con Burak Deniz su compañero en Şahmaran.

Ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado al respecto, pero Kerem sí ha compartido diversas imágenes de su estancia en Texas. Una de ellas es una simpática fotografía que ha encontrado en casa de sus padres en la que aparece de niño junto a su hermana. "No sé que está pasando aquí conmigo, pero está pasando algo", ha escrito el intérprete de En el corazón de la ciudad junto a la instantánea.

Su hermana Melis no tardaba en reaccionar al mensaje de Kerem. "Te ves como el arándano más adorable del mundo", afirmaba con cariño, ante lo que el protagonista de Zeynep, buscando el sol contestaba con humor: "Un arándano como Violet de Willy Wonka... Así que nuestros padres te llevaban a la moda y me hicieron un arándano... Genial", afirmaba bromeando.

La historia de amor de Kerem y Serenay

La pareja mantuvo una relación desde 2015 hasta mayo de 2019, aunque a finales de 2020 se rumoreó que estaban dándose una segunda oportunidad. Kerem y Serenay se conocieron mientras grababan un anuncio publicitario para Mavi Jeans, firma de la que son imagen.

Desde entonces, fueron vistos cenando, paseando y realizando actividades juntos hasta que iniciaron un romance que duró cuatro años. Era una de las parejas más famosas de Turquía y su separación fue seguida muy de cerca por la prensa del país. Según los medios, su ruptura estuvo motivada por diversidad de opiniones respecto a su futuro: Kerem quería formar una familia, mientras que ella solo tenía pensado centrarse en su carrera, algo que ahora podría haber cambiado.

Hande Erçel ¿ha olvidado a Kerem Bürsin con un jugador de baloncesto?

La prensa turca afirma que la protagonista de Azize, de 29 años, también podría haber caído de nuevo en los brazos de cupido. Esta vez el elegido no habría sido un actor, sino un jugador de baloncesto. Hande habría recuperado la sonrisa tras la dura situación familiar que está atravesando con la enfermedad de su sobrina Mavi, de 3 años, junto a Kartal Özmirzak. El deportista que milita en las filas del Bahçeşehir College, equipo de la liga turca. también pasó por la ACB durante una temporada cuando le fichó el Monbus Obradoiro de Santiago de Compostela.

La noticia ha saltado por una foto en la que los dos aparecen junto a su grupo de amigos. Pero, por mucho que la prensa otomana quiera que la bella actriz se enamore, su corazón no está ocupado en este momento. Ella misma se ha apresurado a explicárselo a los reporteros que le preguntaron en plena calle. "Kartal es un gran amigo mío. Estoy muy perturbada por estas noticias. Él tiene una vida y una familia también. No hay nadie en mi vida", con estas contundentes palabras ha zanjado los rumores.