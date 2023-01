Isabell Junot presume de embarazo con un espectacular posado en bikini

Isabell Junot está disfrutando de unas vacaciones con su madre, Nina Wendelboe-Larsen. Se encuentran en Palm Beach, Florida, y desde allí, en mitad de una playa paradisiaca, la marquesa de Cubas ha mostrado su embarazo. Con un favorecedor bikini azul y blanco, a juego con una gorra para protegerse del sol, Isabelle, de 31 años, ha compartido sus curvas premamá. La reacción de sus seguidores no ha tardado en llegar "Que monada de tripa", "ya empieza a notarse la barriga" o "no puede esperar a conocer al bebé" son algunos de los mensajes que pueden leerse en la publicación.

- Álvaro Falcó cuenta cómo se encuentra Isabelle Junot tras anunciar que esperan su primer hijo

VER GALERÍA

Fue el pasado 31 de diciembre cuando la marquesa de Cubas anunció que iba a ser madre por primera vez. "Y pensaba que este año no podía ser más mágico", exclamó, pues meses antes, el 2 de abril, se dio el 'sí, quiero' con Álvaro Falcó en una romántica ceremonia que tuvo como escenario el palacio del Marqués de Mirabel, en Plasencia, vinculado a la familia del novio desde hace siglos.

VER GALERÍA

El matrimonio compartió su próxima paternidad al regresar de Kenia, país en el que disfrutaron de una segunda luna de miel. Tal y como pudo saber ¡HOLA! de fuentes cercanas a la pareja, Isabelle se encuentra en el segundo trimestre de embarazo. Si todo va según lo previsto el bebé de la pareja nacerá en primavera.

VER GALERÍA

Isabelle, que fue finalista de la séptima edición de MasterChef Celebrity, siempre ha expresado su deseo de formar una familia y ahora ve cumplido su sueño de convertirse en madre. Tras su boda, aseguraron que no tenían intención de ser padres pronto. "No creo que vaya a ser ahora mismo, pero, obviamente, en un futuro sí", respondieron en ¡HOLA!. Sin embargo, la vida tenía otros planes preparados y no pueden estar más ilusionados. Además, Isabelle sabe que Álvaro será un padre extraordinario. "Lo que más admiro de él es su paciencia, su bondad; está siempre de buen humor, como yo. Es muy detallista, nos pone a todos por delante, a mí, obviamente, a su familia… Es genial. Y nos divertimos mucho juntos, además. ¡No nos aburrimos!", aseguró en la revista.

Loading the player...

Isabelle Junot muestra imágenes inéditas de su boda con Álvaro Falcó