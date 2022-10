Enamoramiento, perdón y sed de venganza son las claves de 'Entre el amor y el odio', el nuevo éxito turco

La línea que separa el amor del odio es delgada y espinosa. Sobre ella se asientan dos tipos de relaciones: unas que comienzan con un enamoramiento apasionado y acaban en rencor, y otras en las que, por el contrario, la animadversión mutua culmina en un amor recíproco con el tiempo. Entre la pasión, el perdón y la sed de venganza me mueven Ali, un hombre que cumple condena por un asesinato que no cometió, y Mavi, una joven que no se permite amar. Ellos son los protagonistas de Entre el amor y el odio, la nueva apuesta turca de Divnity, sobre un amor imposible marcado por un crimen del pasado.

Un crimen del pasado y un oscuro plan de venganza marcarán hasta el extremo el romance de la pareja protagonista, cuya historia estará cargada de secretos, obstáculos, sacrificio personal y mucho resentimiento. El popular actor, cantante y compositor turco Emrah Erdoğan se mete en la piel de Ali. A su lado está la modelo y actriz Burcu Kıratlı, quien da vida a la vengativa Mavi, en una interpretación que le valió el Golden Palm Award a la Mejor actriz de televisión en 2018.

Entre el amor y el odio fue incluida en 2018 en la lista de la revista Forbes de series turcas más rentables, ocupando el noveno puesto. La ficción, además de por su trepidante trama, cuenta con otro gran atractivo: los impresionantes parajes de la región turca de Capadocia que conforman los principales escenarios de esta telenovela en la que la pasión y el rencor forman parte del eje narrativo.

¿Qué vamos a encontrar 'Entre el amor y el odio'?

Ali Göreçki, que pertecene a una rica familia, es encarcelado por el asesinato de un hombre llamado Ahmet. Durante los últimos años de su estancia en prisión, se ha estado carteando con una joven, Mavi. La relación epistolar entre ambos culmina cuando Ali cumple su condena, sale de prisión y en su primer día de libertad ambos por fin quedan en persona. Y, aunque no se conocen del todo, la pareja decide casarse.

Pero lo que Ali no sabe es que su amistad con Mavi no fue algo casual, sino que, de entre todos los reclusos, ella le eligió por un motivo muy específico ya que la joven es hermana de Ahmet, el hombre asesinado hace una década por el que Ali cumplía condena. Desde su muerte, la vida de la chica ha sido una auténtica pesadilla y solo sueña con llevar a cabo su particular plan de venganza: matar a Ali durante la noche de bodas, tal y como su hermano perdió la vida. Sin embargo, la joven desconoce que fue Cemal (Cüneyt Mete), hermano mayor de Ali, quien asesinó a Ahmet, pero como estaba casado y tenía hijos, Ali decidió inculparse del crimen.

Mientras Ali realiza los trámites pertinentes para casarse, descubre quién es en realidad Mavi pero, en ese momento ya es tarde y se ha enamorado de ella por completo, por lo decide guardar silencio. En la noche de bodas, tal y como tenía en mente, la joven lo apuñala y tiene que ser operado de urgencia. Él, totalmente cegado por el amor que siente por la chica, le asegura que no la denunciará si accede a seguir viviendo con él.