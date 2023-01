El gran talento de Kerem Bürsin con el que ha hecho suspirar a todos sus seguidores

Meterse en la piel del estirado arquitecto Serkan Bolat en Love is in the air, le ha otorgado la fama a nivel mundial y ha convertido a Kerem Bürsin en uno de los actores turcos más queridos y más seguidos. El intérprete de Can feda mantiene una estrecha relación con sus fans, a los que afirma que les debe todo, y le gusta compartir con ellos su día a día con diferentes vídeos y fotos. En esta ocasión, le ha bastando un clip de 35 segundos para derretir a todos sus fieles mostrando ante la cámara uno de sus grandes e inesperados talentos: el musical.

Kerem ha sorprendido a todos con su habilidad tocando un peculiar instrumento. "La profunda canción del pensamiento con ukelele... la llamo 'eh'", ha escrito el protagonista de Zeynep, buscando a su padre junto al vídeo, explicando cómo ha decidido bautizar el tema que ha compuesto. El guapo galán ha dejado claro que, además del mundo de la interpretación, el musical tampoco se le resiste y es que el artista es una caja de sorpresas.

Es conocida su afición por la música y es algo que viene de años atrás, para ser más concretos, desde su adolescencia, momento en el que desarrollo este gran talento. Pero esto no se quedó solo en un hobby, sino que, cuando vivía en Texas (Estados Unidos), el carismático actor llegó a formar The Bellamy, una banda de rock junto a dos amigos. Los integrantes de la misma eran Cesar A. Osorio, que tocaba la guitarra y ponía la voz, Kerem Bürsin al frente de su instrumento favorito: el bajo, y Austin Alexander en la batería.

No se les daba nada mal y llegaron a dar varios conciertos en Houston y alrededores y, no solo eso, también sacaron cinco canciones en el año 2004 de las que vendieron más de cien copias en tres días, una cantidad nada despreciable para tratarse de un grupo de amigos que se acababan de estrenar en el mundo de la música. Kerem disfrutaba mucho con la banda pero, cuando finalizó sus estudios en Comunicación y Marketing en el Emerson College, en Boston, decidió dejarla para centrarse al cien por cien en su carrera como actor.

Aunque ahora hemos podido verle disfrutar abiertamente de su faceta musical, no ha sido la primera vez ya que en Love is in the air mostró pequeñas pinceladas, cogiendo la guitarra y poniéndose frente a un piano para enamorar a su amada Eda (Hande Erçel), dando muestras de su habilidad y versatilidad con los instrumentos. También dejó constancia de sus maneras en la grabación de un anuncio para Mavi Jeans, firma de la que es imagen, junto a Serenay Sarikaya, quien fue su pareja de 2015 a 2019.

Pero no solo se le da bien tocar instrumentos, sino también cantar. Las pasadas navidades, coincidiendo con sus vacaciones en Texas para visitar a su familia, mimetizado con el entorno, luciendo al más puro estilo cowboy, ataviado con una camisa de cuadros y un gorro de vaquero, se lanzaba a interpretar Way of the triune God, un tema country del cantante Tyler Childers, mientras iba al volante. Dejando con la boca abierta una vez más a sus seguidores que cayeron rendidos ante su gran talento.

Si la música es una de sus pasiones, el deporte también lo es. Kerem, de 35 años, ha vuelto a cortar la respiración de sus fieles y a elevar la temperatura de estos fríos días de invierno, compartiendo unas fotos desde el gimnasio, donde se puede apreciar su definida musculatura, un six pack perfecto, y donde muestra que está más en forma que nunca. "Mismo juego, diferente día", ha escrito junto a las imágenes.

El actor turco se machaca a diario en el gimnasio bajo las órdenes de un entrenador personal y lo da todo. En las últimas semanas le hemos visto practicar diferentes deportes como el tire smash, una disciplina en la que hay que golpear una rueda neumática con un martillo o maza grande, crossfit o peg boarding, un ejercicio consistente en escalar por un panel de madera con la única ayuda de dos palos que hay que ir introduciendo en pequeños orificios; un entrenamiento perfecto para el tren superior en el que se trabaja pectoral, espalda, bíceps y hombros, zonas de las que bien puede presumir Kerem.