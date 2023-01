Aras Bulut İynemli, saltó también a la fama por ser uno de los protagonistad de 'Içerde' ¿Te acuerdas de 'Love is in the air'? Bige Önal, la villana de la exitosa serie turca, ha roto con su novio La pareja de actores, que han mantenido una relación durante siete años, tuvieron una pequeña crisis en 2021

No hay vuelta atrás. La pareja de actores turcos formada por Bige Önal, una gran conocida del público español gracias a su interpretación de Selin, la villana que rivalizaba con Eda (Hande Erçel) por el amor de Serkan (Kerem Bürsin) en Love is in the air, y Aras Bulut İynemli, protagonista de Içerde, han roto tras siete años de relación. Ambos han decidido emprender caminos diferentes, tal y como ha confirmado la propia intérprete de Maral a la prensa a su salida de una comida con amigos en un restaurante de Etiler, en el lado europeo de Estambul.

Los dos nuevos proyectos con los que Hande Erçel vuelve a televisión que te sorprenderán

VER GALERÍA

Jugador de baloncesto, modelo y papá: conoce de verdad al nuevo y atractivo galán de 'Tierra amarga'

Bige, de 32 años, atendió con amabilidad a los medios que querían saber de primera mano que había de cierto en el rumor sobre su ruptura con Aras. Visiblemente nerviosa al ser consciente de las preguntas a las que iba a tener que hacer frente, la actriz explicó a los periodistas que no podía concederles mucho tiempo puesto que se dirigía a una entrevista de trabajo.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

"Rompimos y estamos atravesando un momento difícil. Siempre será una persona muy importante para mí..." ha explicado la intérprete, zanjando todas las especulaciones y rumores y confirmando de este modo la ruptura de su relación. Bige ha aclarado que su historia de amor no ha tenido un final feliz, pero que la han terminado de manera amistosa y que, por el cariño que se profesan y todo lo que han vivido juntos, siempre serán fundamentales el uno en la vida del otro. "No pudo ser, no pudimos llegar a un acuerdo", ha añadido la artista.

VER GALERÍA

Una fuerte crisis en 2021 que lograron vencer

Parece que no hay marcha atrás y, por las palabras de la protagonista de Ethos, de 32 años, la ruptura parece ser definitiva, aunque ya han atravesado por otras etapas difíciles en su relación que, con tiempo, han logrado superar. Sin ir más lejos, hace dos años vivían una fuerte crisis por la que llegaron a separarse en dos ocasiones.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La primera de ellas tuvo lugar en el mes de agosto, fue entonces cuando la prensa turca informaba de la separación de la pareja y apuntaban como motivo una posible infidelidad del actor a Bige. La intérprete atravesaba uno de los peores momentos de su vida porque, además de perder a su chico, había tenido que decir adiós poco antes, en marzo, a su padre, Erhan Önal, el que fuera jugador del Galatasaray y Bayern Munich, que fallecía por una hemorragia cerebral.

VER GALERÍA

En ese momento, ninguno de los protagonistas hizo ningún tipo de declaración al respecto, pero tan solo unas semanas después, los medios otomanos afirmaban que le habían dado una nueva oportunidad a su amor. Este nuevo intento no duró mucho, la magia entre ellos volvió a apagarse y, a finales de septiembre, volvía a salir publicada la noticia de su ruptura.

VER GALERÍA

Bige y Aras estuvieron separados durante varios meses pero, finalmente, su amor fue más fuerte y, en noviembre de ese mismo año, retomaban su relación. Un noviazgo al que, un año después, le han puesto fin.