Fran Perea y Víctor Elías anuncian su esperado reencuentro profesional y Natalia Sánchez se apunta

Fran Perea y Víctor Elías anuncian su reencuentro profesional, catorce años después de compartir el éxito de Los Serrano los artistas van a volver a trabajar juntos pero esta vez no será la interpretación lo que les una, sino la música. Lo ha anuncia Víctor Elías a sus seguidores con unas divertidas y tiernas imágenes de ellos dos juntos posando al aire libre junto a los grandes éxitos de su carrera musical durante los cinco años que fueron hermanos, los dos singles que sacaron durante el éxito de la serie, Elías con la banda Santa Justa Klan y Fran Perea en solitario. "Se vienen cositas de hermanos" es lo poco que nos adelantan por ahora.

Su compañera en la serie Natalia Sánchez, que formó también parte de la banda Santa Justa Klan, en el momento en el que Víctor y ella fueron también pareja en la vida real, ha sido la primera en celebrar la noticia y responderles “Si necesitáis coros, ¡Aquí estoy! ¡Guapos!¡Qué ganas de que nos contéis!”. La actriz vive ahora un dulce momento, tras haberse convertido en madre por segunda vez junto a su pareja, el también actor Marc Clotet. Disfruta de sus dos hijos Noe y Lia, de dos y tres años de edad, mientras retoma su carrera profesional. Hemos podido verla recientemente en Netflix con Los herederos de la tierra, la segunda parte de La catedral del mar, que lleva a televisión la novela de Ildefonso Falcones, interpretando a Marta Destorrent, segunda esposa de Bernat Estanyol. Y parece que quiere unirse al proyecto que se está gestando, quizá no quiede sólo en una broma.

Desde el estudio musical de producción de Eduardo Figueroa y Estudio A, los artistas anuncian un nuevo sueño en común y lo hacen sonrientes, ilusionados, dándose abrazos e incluso besos, mostrándonos que los buenos lazos que establecieron durante los años de éxito de la popular serie de Telecinco que les dió a conocer al gran público se mantienen vivos hoy día. Ocho temporadas fueron hermanos en la ficción, durante ese tiempo los dos asistieron juntos al despegar de sus carreras en el mundo de la interpretación, afrontaron el fenómeno fan apoyándose mutuamente y demostraron también su talento como músicos. Una época llena de sobresaltos a la que ahora miran desde la perspectiva de la madurez.

Fran Perea está ahora recorriendo los escenarios de España con su música junto a Pablo Piñeiro, de norte a sur, le hemos visto en Málaga, Almería y Granada para después visitar Vigo y Sanxenxo con su último EP canciones para salvarme. “Qué pedazo de fines de semana de escenarios y de gente bonita! Si pudiera no me bajaría de uno. El jueves en Almería y el sábado en Granada y el lunes en Málaga!! No me lo pude pasar mejor! De verdad, qué feliz me hace ver las salas así. Gracias siempre a todas las personas que lo hacéis posible y a quienes compráis cada entrada!!!”, comentaba el actor sobre esta época de pequeños escenarios e íntimos reencuentros con el público que tanto está disfrutando tras el fin de la pandemia.

Víctor por su parte tampoco para, totalmente entregado al escenario, comparte su pasión por la música con la cantante Ana Guerra con la que acaba de empezar una nueva relación este mismo año. Enamorado de nuevo, la vida le sonríe también a nivel personal y no le falta tiempo para entregar su talento a causas altruistas y solidarias como el último proyecto el proyecto Terapia con ritmo, que el intérprete ha apadrinado para los Premios Inocente 2022, recaudando fondos para conseguir aunar la música, el baile y la expresión corporal con el fin de favorecer la comunicación, las relaciones sociales y la psicomotricidad de las personas con Autismo.

