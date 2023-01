De 'Secretos de familia' a Hollywood: el gran salto de Kaan Urgancıoğlu junto a Jason Statham

Kaan Urgancıoğlu vive un momento muy dulce y está atravesando por su mejor etapa profesional. Unido a su éxito como el incorruptible y justo fiscal Ilgaz Kaya, al que vemos todos los domingos en Secretos de familia, el intérprete de 41 años ha dado un importante paso en su carrera dando el salto a Hollywood, donde se ha estrenado a lo grande con la película Operación Fortune: el gran engaño, un filme dirigido por Guy Ritchie, en el que comparte pantalla con otros grandes del cine como Jason Statham, Hugh Grant, Josh Hartnett o Aubrey Plaza, entre otros.

La participación en este proyecto internacional, una comedia de acción con tintes de thriller grabada en Antalya (Turquía), le ha abierto las puertas de la gran industria del cine. En la cinta, el actor turco da vida a Casa, líder de la mafia ucraniana y traficante de armas, un hombre que "además de hacer un trabajo tan peligroso, también es un personaje muy fuerte, muy divertido y con gran sentido del humor", ha afirmado Kaan ante los medios turcos que le esperaban a su salida de un restaurante en Etiler, un barrio situado en el lado europeo de Estambul.

Los fans españoles ya pueden disfrutar de su ídolo en la gran pantalla dando vida a un personaje que ha sido un auténtico regalo para el protagonista de Love 101. "Es un honor participar en un proyecto así", ha asegurado. Para Kaan, estar bajo las órdenes del exmarido de Madonna, ha sido una gran vivencia. "Trabajar con Guy Ritchie fue un gran placer para mí. No sabía qué tipo de persona me encontraría en el set. Trabajó con todos los actores uno por uno y los cuidó. Tenía un alto nivel de emoción por la película y estaba muy tranquilo debido a su experiencia", ha explicado.

El director logró crear un gran ambiente, donde todos los intérpretes se sentían muy cómodos e integrados. "Nos hizo olvidar que somos parte de una película. El elenco es increíble, por supuesto. Jason Statham es uno de los mejores actores de acción del mundo", ha declarado. Y aunque no coincidió en el set de grabación con Hugh Grant y Josh Hartnett, ha afirmado que "son actores a los que amo ".

Guy Ritchie no solo consiguió una gran atmósfera durante el rodaje sino que, dado el talento del actor turco, al que conocimos en España gracias a su papel como el malvado Emir Kozcuoğlu, protagonista de Kara sevda, y según ha asegurado el propio Kaan, realizó varias modificaciones en la cinta. "Cuando llegué al set, me di cuenta de que es un director que reescribía la película mientras la estaba filmando ", ha expresado el galán turco.

"Mis escenas con diálogos estaban terminadas y no había diálogos en las restantes. Guy Ritchie me llamó y me dijo que quería revisar esta secuencia en la que yo estaba y hacer que el personaje tuviera un poco más de vida", ha confesado Kaan Urgancıoğlu, desvelando así algunos de los entresijos de la película.

Por esta razón, el director añadió una secuencia adicional en la que "memoricé y reproduje todos los diálogos en poco tiempo, fue una escena muy divertida", ha reconocido el protagonista de Gerçek Olamaz. Algo que le ha dejado un buen sabor de boca ya que "hoy vi que la primera toma de escena se usó en la película. Esto ha sido un buen recuerdo para mí", ha manifestado orgulloso.

Al ser preguntado por los periodistas turcos sobre qué diferencias ha encontrado entre el cine turco y el americano, Kaan no los ha encontrado tan distintos. "En realidad, no hay grandes diferencias. En Hollywood, la preparación predeterminada lleva más tiempo, aquí trabajamos en un marco de tiempo más limitado, el de ellos es más amplio pero, la forma en que se hace, es siempre la misma en esencia", ha expuesto.

Además de su estreno en el cine norteamericano, Kaan también se ha enfrentado a otro reto y ha debutado como actor de doblaje. La película está grabada en inglés, por lo que ha sido el encargado de poner la voz a su personaje en la versión turca de la cinta, un trabajo que no le ha resultado nada sencillo."Espero haberlo logrado", ha contado. Además ha dicho que "fue una novedad para mí. Dicen: 'Es muy difícil para una persona doblarse a sí misma'. Es realmente difícil. Incluso solo mirarse a uno mismo es suficiente para que uno se sienta incómodo", ha dicho.

¿De qué va Operación Fortune: el gran engaño?

El superespía Orson Fortune (Jason Statham) y su equipo de agentes del MI6 reclutan a la mayor estrella de cine de Hollywood, Danny Francesco (Josh Hartnett), para ayudarlos en una misión encubierta para evitar que el traficante de armas multimillonario Greg Simmonds (Hugh Grant) venda una nueva tecnología de armas mortal que amenaza con alterar el orden mundial.