El nuevo desafío de Sara Carbonero en el cine y ¡como reportera!

Después de un año tan duro como fue el de su separación de Iker Casillas y en el que tuvo que volver a pasar por quirófano, Sara Carbonero se muestra feliz y muy ilusionada por todo lo que está por venir. No hay desafío que se le resista en 2022 y acaba de probar suerte en el mundo de la animación. La periodista ha debutado como actriz de doblaje y presta su voz al personaje que curiosamente es una reportera como ella joven y espontánea llamada Tiffany Peluchi y aparecerá en la película Los tipos malos, una nueva comedia de animación de DreamWorks Animation sobre una de las bandas de atracadores más buscada del planeta.

"Ha sido una experiencia maravillosa", señala Sara sobre esta oportunidad que le ha brindado el mundo de la interpretación y anima al público a ir a verla al cine en el filme que se estrenará el 18 de marzo. En esta nueva aventura se ha rodeado de compañeros como el actor Pedro Alonso, que dará vida a la mano derecha del líder de la banda y experto en robar cajas fuertes, un personaje que se asemeja al que interpretó de Berlín en La casa de papel; el de Santi Millán, que presta su voz al personaje el Sr. Tiburón, un maestro del disfraz, capaz de engañar a cualquiera adquiriendo mil caras y apariencias; y Joaquín Reyes, que dará vida a una tierna cobaya que tratará de convertir a los tipos malos en ciudadanos modélicos.

La reacción de los seguidores de Sara Carbonero a este nuevo e ilusionante proyecto no se ha hecho esperar. Su gran amiga y socia Isabel Jiménez le mostraba todo su apoyo con las palabras "Love Tiffany" y un gran rojo corazón, un mensaje al que se sumaban un sinfín de comentarios dándole la enhorabuena. "Toma ya", "Que guay", "Con esa voz… normal" y "Qué proyecto más chulo Sara! Deseando ir a verla al cine y escucharte!!", señalan sus fans. Una participación que sin duda habrá ilusionado a sus hijos, Martín, de ocho años, y Lucas, de cinco, que estarán deseosos de escuchar a su madre en esta película de dibujos animados.

Y es que no hay nada que detenga a la presentadora del programa de radio Que siga el baile. Desde que abandonara los informativos de Telecinco Mediaset para poner rumbo a una nueva vida en Portugal, ha sabido diversificar su carrera y han sido muchos los proyectos novedosos en los que ha participado. Además de la radio, su firma de moda Slow Love y su colección de joyas para la firma Agatha París, se ha implicado en iniciativas solidarias en los que también han tenido su enfoque en el público infantil. La periodista participó en Happy Meal Readers, un programa que busca acercar la lectura a niños con discapacidad auditiva o visual y pone su voz a los 12 libros para fomentar la lectura. Para ella resultó "una experiencia muy enriquecedora". "Para mí, como madre, compartir en familia una buena historia es un momento único que me encanta disfrutar todas las noches con mis hijos. Me ilusiona pensar que a través de estos relatos más niños en España podrán tener acceso a momentos de ocio y diversión en familia", destacó.

Pero si hubo un reto solidario que también le ilusionó sobremanera fue el de diseñar uno de los famosos muñecos pelones de juegaterapia, cuyos beneficios van destinados a financiar proyectos en hospitales y becas de investigación contra el cáncer infantil. La periodista, que se enfrentó a un cáncer de ovario en 2019 y tuvo que volver a ser operada en 2021, mira la vida con optimismo y así trata de trasladarlo a los que sufren. Tanto es así que el día de su 38 cumpleaños celebró la vida con estas inspiradoras palabras. "Este último año ha estado lleno de cambios, crecimiento y aprendizaje, pero, sobre todo, de aceptación y agradecimiento", confesó la periodista, mostrando por primera vez la cicatriz que tiene en su vientre. "Me miro en el espejo y me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino", señaló Sara, asegurando que son "cicatrices que ya sonríen en mi piel. Grito vida".

En el terreno personal mucho se ha hablado sobre una posible ruptura con Kiki Morente. La periodista y el cantante podrían haber decidido emprender caminos diferentes tras mantener una amistad especial que duró varios meses. Desde el principio, tanto Sara como el hermano de Estrella y Soleá Morente se han mantenido muy discretos y no han hecho declaraciones al respecto.

