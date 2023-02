Interpretaban a Ferit y Piril en la serie Dos actores de 'Love is in the air' piden ayuda desesperada para encontrar a su madre tras los terremotos de Turquía La tragedia ha afectado a otros intérpretes como Cansu Dere ('Infiel'), que ha sido dada por desaparecida; o Uğur Aslan ('Secretos de familia'), que no localiza a la mitad de su familia

El pueblo turco está viviendo uno de los momentos más tristes de su historia reciente tras los terremotos de magnitud 7,7 y 7,6 que sacudieron Turquía y Siria el lunes 6 de febrero. Por el momento, más de 40.000 personas han perdido la vida en el terrible suceso. Los esfuerzos de los equipos de rescate para salvar al máximo número de personas que siguen bajo los escombros están siendo incesantes, pero siguen siendo muchos los afectados por el devastador seismo cuyas familias se encuentran todavía desaparecidas. Este es el caso de la pareja formada por Başak Gümulcinelioğlu y Çağrı Çıtanak, quienes se conocieron durante el rodaje de Love is in the air y se casaron el pasado mes de octubre.

Era la propia protagonista de Secretos de familia la que compartía un mensaje en el que pedía ayuda a personas cercanas y a las autoridades para encontrar a su suegra, con la que no podían contactar y que podría haber quedado bajo los escombros en Hatay.

Al momento, Çağrı, de 33 años, confirmaba la noticia y daba más datos para ayudar a su localización. El intérprete facilitaba la dirección de la casa donde nació y pasó su infancia. "¡Mi madre estaba allí! Este edificio es el más alto y, naturalmente, el edificio más poblado. Por favor, acérquense y ayuden para que más personas puedan salvarse", dijo dirigiéndose a la AFAD y la Asociación AHBAP, quienes están coordinando las labores de búsqueda y rescate y la gestión del terremoto.

Una semana después, los actores siguen pidiendo ayuda para encontrar a Nevber Yurdal Çıtanak. El intérprete de Dulce venganza sigue albergando la esperanza de que su madre se encuentre con vida ya que "puede que hubiera salido de casa" y hace tan solo unas horas, solicitaba ayuda a "nuestros amigos que ven, oyen y a los funcionarios", puesto que considera que, tal vez después del trauma por todo lo vivido, "no puede hablar por el shock, es posible que no recuerde".

No son los únicos artistas que se han visto afectados. Uğur Aslan, que da vida a Eren en Secretos de familia, pidió ayuda con un vídeo en el que explicaba que no podían comunicarse con su familia de Hatay y que pensaban que habían perdido a su hermano, hermana y sobrinos. El que diera vida a Zehir en Kara sevda añadía que "casi la mitad de mi familia está entre las ruinas en Hatay. Todo lo que dicen el resto supervivientes es: ¿por qué nadie nos ayuda?", compartiendo así el doloroso proceso por el que está atravesando.

La que fuera su compañera en Kara sevda, Melisa Aslı Pamut, que interpretaba a Asu en la popular serie, también solicitaba ayuda a través de su perfil para localizar a su abuela y a su tía, de quienes no había tenido noticias desde horas después del terremoto. La bella actriz dijo: "Mi abuela no puede caminar, está enferma. Estaba atrapada en el edificio con mi tía. No sabemos cómo está el apartamento, ¿hay alguien en la zona que pueda ayudar?". Por suerte, su búsqueda ha tenido un final feliz y ambas han podido ser rescatadas con vida.

Aunque han llegado noticias milagrosas de debajo de los escombros, también lo han hecho dolorosas informaciones como el fallecimiento de Emel Atıncı, una de las actrices de Tierra amarga. La artista, que interpretaba a una de las mujeres ricas amigas del grupo de Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) en la famosa ficción, ha perdido la vida junto a su hija Hande Püryan Atici al quedar sepultadas por el terremoto centrado en Kahramanmaraş, en Adana. Ha sido la productora de Tierra amarga, Tims&B la encargada de hacer pública la terrible noticia.

"Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Emel Atıncı y su hija Püryan Atıncı, la valiosa actriz de nuestra serie de televisión Çukurova, en el desastre del terremoto en nuestro país. Deseamos la misericordia de Dios para Emel Aıcı y su amada hija, todos nuestros ciudadanos que perdieron la vida en el terremoto, y nuestras condolencias a sus familias y seres queridos', ha rezado el comunicado.

Consternados al enterarse, no han tardado en llegar las reacciones de algunos de sus compañeros de la ficción, como es el caso de Hilal Altinbilek, quien ha compartido un mensaje expresando su tristeza ante la tragedia que está sacudiendo al país y que ha terminado con la vida de su compañera. "Lo siento mucho... por todos, por todo...nuestras condolencias para ti", ha afirmado.

También ha expresado su pesar Sibel Taşçıoğlu, quien se mete en la piel de Şermin en la serie, que ha compartido muchas escenas junto a Emel. "Nuestra querida amiga Emel Atıncı, que Dios tenga misericordia de ti. Que descanses en el cielo...", ha escrito junto a una fotografía de ambas juntas en una capítulo de la ficción.

Las últimas informaciones sobre Cansu Dere que podrían tranquilizar a sus fans

Dentro de esta gran tristeza, también hay noticias que dan lugar a la esperanza y que, en este caso, están relacionadas con Cansu Dere. Hace unos días, se nos encogía el corazón con las informaciones que apuntaban a que la protagonista de Infiel, de 42 años, había sido dada por desaparecida tras el seísmo.

Todo sucedía después de que se viralizara una información no confirmada sobre su presunto fallecimiento, un rumor que crecía y que muchos daban como cierto ya que, desde que sucediese la tragedia, la artista estaba en paradero desconocido y no se había pronunciado pese a la repercusión internacional que estaba teniendo su supuesta desaparición.

Sin embargo, no había indicios para suponer que pudiera estar en riesgo puesto que la actriz vive en Estambul, muy lejos de donde han tenido lugar los terremotos, no existe ninguna confirmación oficial de que le haya ocurrido algo, ni por parte de las autoridades ni de sus allegados, y no es una persona muy activa en redes lo que explicaría su silencio.

Sumado a estos datos, según una publicación de la prestigiosa periodista turca Birsen Altuntas, Cansu estaría sana y salva ya que apunta que la actriz formará parte de una acción para recaudar fondos organizaba Disney+, que aportará un mínimo de 1 millón de dólares con el objetivo de ayudar a las víctimas, en la que también estarán presentes, desde diferentes puntos, otros rostros tan populares como Can Yaman o Demet Özdemir, entre otros muchos. Aunque no ha especificado el día del evento, se sabe que se celebrará esta semana. La confrmación de su presencia sería una prueba de que se encuentra bien.