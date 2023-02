Cansu Dere, la actriz de la telenovela turca 'Infiel' que dan por desaparecida tras el terremoto de Turquía

El terremoto de Turquía y Siria ocurrido el pasado 6 de febrero ha causado una gran impacto y conmoción en todo el mundo. Cuatro días después de que haya ocurrido este terrible desastre natural, las esperanzas de hallar con vidia a más personas se desvanecen y de momento son ya más de 20.000 muertos las víctimas del terremoto, 75.000 heridos e indeterminada la cifra de desaparecidos. Numerosos medios internacionales han dado por desaparecida a la actriz Cansu Dere, estrella de telenovelas turcas como Madre e Infiel. La intérprete, de 42 años, se encuentra en paradero desconocido desde que sucediese la tragedia en su país y no ha dado señales de vida.

Cansu Dere es una actriz y modelo que comenzó su carrera en el mundo de la interpretación tras lograr el segundo lugar en el concurso de belleza Miss Turquía 2000. La artista, nacida en Ankara, alcanzó una gran popularidad en su país y gran parte del resto del mundo gracias a las series turcas Sila y Ezel, que llegaron a España en 2018, y, sobre todo con Madre e Infiel, dos de los últimos éxitos de Antena 3. A pesar de la repercusión internacional que está teniendo la información de su desaparición, de momento los principales medios turcos no han informado de lo ocurrido y la actriz sigue sin reaparecer en sus redes sociales ni nadie de su equipo ha desmentido o confirmado la noticia, causando una gran preocupación entre sus seguidores.

De momento ni su familia ni su representante se han pronunciado acerca de la presunta desaparición de Cansu. No obstante, lo único que ha calmado en cierto modo los ánimos de sus fans es que la periodista Birsen Altuntas ha señalado que la estrella turca formaría parte de una acción para recaudar fondos con el objetivo de ayudar a las víctimas, organizado por Fox y Disney Plus, y en la que está previsto que participen otras estrellas de Turquía. Kerem Bürsin, el actor de la serie Love is in the air, se ha volcado con las víctimas del terremoto y rápidamente dfundió los teléfonos de emergencia de las zonas del sureste del país más afectadas y Can Yaman ha hecho una donación de 250.000 liras turcas (más de 12.000 euros) a los afectados.

La última información que sabemos de esta actriz turca Cansu Dere es que a finales del pasado mes de enero sufrió un incendio en su propia casa en Estambul. Al parecer en un principio se dijo que el suceso fue causado por sus gatos que derribaron unas velas encendidas en su domicilio, pero el manager de la estrella reveló que no fue este el motivo, sino un cortocircuito: " No fue por la vela. Hubo una chispa en un cable eléctrico. Todo está bien".

