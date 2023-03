Cansu Dere, actriz de 'Infiel', se encuentra con vida tras más de un mes desaparecida No se sabía nada de la estrella de las telenovelas desde el terremoto que sacudió Turquía

Cansu Dere, estrella de telenovelas turcas como Madre e Infiel, se encuentra bien tras ser dada por desaparecida durante el terremoto ocurrido el pasado 6 de febrero en Turquía y Siria. Según recogió el pasado sábado la periodista Birsen Altuntas en CNN Turquía, la ausencia de la actriz se ha debido a que se está recuperando de un accidente doméstico en el que se fracturó el pie derecho. "Es una fractura de talón lo que provocó que la actriz no saliera de su casa hasta recuperarse por completo. Ahora se encuentra concentrada en sus nuevos proyectos", ha dicho la comunicadora.

Numerosos medios internacionales dieron por desaparecida a Cansu Dere. La intérprete, de 42 años, ha estado en paradero desconocido desde que sucediese la tragedia en su país hasta estos días, cuando la periodista del citado medio ha podido hablar con ella para revelar que solamente se está recuperando. "No quise preocupar a nadie. De todos modos, no soy alguien que use mucho las redes sociales. Por otro lado, quiero usar Instagram como un álbum en el que comparto mis momentos felices", ha dicho la actriz a la comunicadora para dejar claro que se encuentra sana y salva y que gracias a Dios es una de las supervivientes de este desastre.

Además, según han explicado algunos medios turcos, la periodista también había contado hace unas semanas que Cansu Dere, que había hecho su última publicación en redes sociales el pasado 5 de enero para compartir sus buenos deseos para este nuevo año, iba a participar en un evento solidario de Disney + Turquía para ayudar a los damnificados del seísmo, algo que finalmente nunca ocurrió y que provocó todavía más dudas sobre su paradero. Pero no solo eso, muchos seguidores se han mostrado extrañados porque hasta ahora ni su familia ni su representante tampoco se han pronunciado acerca de la presunta desaparición.

La también modelo que comenzó su carrera en el mundo de la interpretación tras lograr el segundo lugar en el concurso de belleza Miss Turquía 2000. La artista, nacida en Ankara, alcanzó una gran popularidad en su país y gran parte del resto del mundo gracias a las series turcas Sila y Ezel, que llegaron a España en 2018, y, sobre todo con Madre e Infiel, dos de los últimos éxitos de Antena 3.