Antonio Banderas, el chef José Andrés y conocidos actores turcos se vuelcan con las víctimas del terremoto

La cifra de víctimas del terremoto en la frontera de Turquía y Siria sigue aumentando, aunque también sube el número de personas rescatadas de los escombros. Los rescates que se siguen llevando a cabo cada día son un rayo de esperanza en medio de la devastación que ha causado el temblor de magnitud 7,4 en la escala de Richter. Diversos rostros conocidos se han volcado en la petición de ayuda para la zona, que atraviesa uno de los peores momentos de su historia. Es el caso por ejemplo del actor Antonio Banderas que ha escrito el siguiente mensaje: “Un abrazo solidario al pueblo turco y sirio. Todo el ánimo para ellos por la tragedia que les ha azotado durante las últimas horas”.

El chef José Andrés ha puesto además en marcha los recursos de su organización World Central Kitchen, activando el protocolo #ChefsForTurkey, con el objetivo de alimentar a equipos de rescate y supervivientes que lo han perdido todo. Robert Egger, miembro fundador de la asociación, ha animado además a sus seguidores a “donar lo posible para formar parte de la misión”. Poco después de que se conociera la devastación que asola este lugar del mundo el Papa Francisco se confesaba “profundamente entristecido por las numerosas vidas humanas perdidas”. El CEO de Apple, Tim Cook, ha anunciado una importante donación para la recuperación del país.

El conocido actor turco Kerem Bürsin, protagonista de Love is in the air, ha manifestado su tristeza por lo ocurrido en su país. “¡Nuestro dolor es tan grande! ¡Unámonos! ¿Acaso no lo demuestran estos desastres, este dolor por el que estamos pasando? Nuestras oraciones son una, nuestro dolor es uno, nuestro amor es uno. Recupérate pronto mi Turquía" escribió. Su compañera de reparto en esta ficción, con la que mantuvo una relación sentimental durante un tiempo, Hande Erçel, ha compartido mapas donde los supervivientes pueden encontrar refugio, listas con los nombres de los desaparecidos y una petición de ayuda internacional y vídeos en los que se refleja la gravedad de la situación.

Demet Özdemir, de la serie Mi hogar, mi destino, dice “que te mejores pronto Turquía”, mientras que Buğra Gülsoy, de Mi hija, asegura que “Anatolia es el corazón del mundo”. Firat Celik que participa en la serie Fatmagul, Bergüzar Korel de la serie Las mil y una noches, Birce Akalay, de la serie Amor en blanco y negro, han solicitado ayuda para los afectados. Burak Deniz, de las series Hayat: amor sin palabras y Nuestra historia, ha recordado además la importancia que tiene en estos momentos la donación de sangre.

El número de víctimas se ha cifrado en unas 8.000 aunque prevén que a medida que se lleven a cabo las labores de desescombro este aumente. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dicho que este es "el mayor desastre desde el terremoto de 1939" que dejó más de 30.000 muertos. Los cascos blancos, así se llama a los equipos de rescate que están trabajando en la zona, han resaltado que "los esfuerzos continúan en medio de duras condiciones" y que “todavía hay cientos de personas atrapadas".