'Me estoy recuperando': Can Yaman vuelve a Italia y se sincera sobre el estrés que ha sufrido Acaba de finalizar el rodaje de 'El turco' en Hungria, donde ha permanecido durante siete meses

Can Yaman ha estado entregado en cuerpo y alma a su último proyecto: El turco. Un trabajo muy exigente que ha grabado en Budapest y que le ha tenido totalmente absorbido durante siete intensos meses. Las grabaciones de esta serie finalizaban hace tan solo unos días y el protagonista de Dolunay ha regresado de nuevo a Italia, el lugar que ha adoptado como propio y que se ha convertido en su segunda casa. Durante el rodaje de esta ficción el artista no se ha prodigado mucho y ha estado algo desaparecido, pero ahora ha querido compartir con sus seguidores cómo está y cómo ha vivido este tiempo.

Can se ha sincerado en un comunicado que ha publicado en su perfil en el que explica cómo se siente física y emocionalmente. Al actor no le amilanan los retos y, este, aunque no ha sido un trabajo fácil, siente que le ha compensado. "Regresé a Italia después de un desafiante período de siete meses en Hungría. Me tomó mucho trabajo duro, dedicación al máximo y compromiso al cien por cien, ya que ha sido el papel de mi vida. El resultado en general ya es gratificante...", ha comenzado exponiendo.

Aunque Can, de 33 años, está acostumbrado a someterse a duros entrenamientos y su forma física es envidiable, este exigente papel, por el que incluso ha tenido que aprender a luchar montado a lomos de un caballo, le ha pasado factura. Pero que no se asusten sus millones de seguidores porque ya se encuentra en Roma recomponiéndose de todo lo vivido. "Todavía me estoy recuperando de un par de lesiones leves y de la fatiga acumulada durante este período", ha desvelado.

Pero no es el físico el único desgaste que ha tenido Can durante estos meses y así lo ha expresado: "He estado estresado de muchas maneras y, en última instancia, por la terrible catástrofe que ocurrió en Turquía. He hecho todo lo posible para brindar algo de alivio para mí y para otros necesitados".

Son muchos los actores que se han volcado con la terrible tragedia que tuvo lugar el pasado 6 de febrero, fatídico día en el que la tierra tembló y se llevó cerca de 50.000 vidas. Hace unos días veíamos como Demet Özdemir, su comapañera en Erkenci kus, pedía a sus fans que por su cumpleaños, en lugar de regalos, hicieran donaciones para ayudar a las víctimas del seísmo y a sus familias. Can, conocido por su gran corazón y su lado solidario, también se ha puesto manos a la obra y ha creado un proyecto para recaudar fondos para los damnificados.

"Mi equipo y yo ya habíamos pensado esta idea de trabajo solidario para cuando terminase mi viaje a Budapest. Ahora es el momento de poner en práctica este proyecto. Se llama Break the Wall Tour. Está destinado a abrazar a los adolescentes que sufren psicológicamente y una parte de las donaciones siempre se transferirá a las víctimas del terremoto", ha informado.

"Estas fotos, tomadas en Hallstatt, son del último y único fin de semana en el que pude descansar mi cabeza y encontrar algo de paz con gente preciosa antes de volar de vuelta a Roma…", con estas palabras finalizaba su comunicado, un texto del que se desprende el cansancio físico y mental que el actor está arrastrando tras su paso por la serie.

No es la primera vez que el galán turco se abre y se desnuda emocionalmente sobre cómo ha vivido esta experiencia. El pasado mes de enero sorprendía con las confesiones que hacía en el programa de la televisón italiana C’è posta per te (Tengo una carta para ti) en las que afirmaba que "en este período de mi vida en Budapest me siento solo, nunca antes me había pasado… y desearía tener a mi lado a una mujer fuerte como tú", se sinceraba entonces.

En qué consiste su proyecto solidario

En enero de 2023, el protagonista de Come viola il mare, serie de la que muy pronto comenzará a grabar la segunda temporada en Italia, se reunía con su equipo y les pedía que, a través de su asociación Can Yaman for children, pusieran en marcha Break the Wall Tour, un proyecto dedicado a adolescentes con problemas. "La ausencia de confrontación e integración, combinada con el consecuente desarrollo de una adicción tecnológica, han generado dinámicas de alienación y aislamiento totalmente dañinas cuyas primeras víctimas han sido los jóvenes", explicaba hace unos días.

Para visibilizarlo, Can ha comenzado una gira con la que recorrerá toda Italia. "Se organizarán encuentros entre jóvenes, personal médico y expertos del sector que permitirán conocer en mayor profundidad las necesidades reales de los adolescentes y la naturaleza intrínseca de sus problemas. El objetivo es ayudarles a afrontar y superar las dificultades de la vida cotidiana con ligereza, inteligencia y conciencia. El objetivo del Tour es "romper el muro" de silencio y soledad tras el que se han escondido para escapar de su incomodidad", relataba.

El intérprete de İnadına Aşk es de esas personas que no se conforman, que piensan que se pueden cambiar las cosas y trata de poner su granito de arena para lograrlo. "Un mundo diferente y más inclusivo es posible, y su futuro se construye con encuentros e intercambios, nunca con aislamiento. Este es el mensaje real y concreto que Can Yaman quiere traer con el Break the Wall Tour", han afirmado desde su asociación.