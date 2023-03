¡'Love is in the air'! Hande Erçel confirma que está de nuevo enamorada La actriz y el empresario turco Hakan Sabancı llevarían tres meses de noviazgo

El amor vuelve a estar en el aire o, al menos, en el corazón de Hande Erçel que, tras varios meses en los que no han dejado de atrubuirle novios, está de nuevo enamorada. El afortunado es el apuesto empresario turco Hakan Sabancı, de 31 años. Ha sido la propia protagonista de Love is in the air la que ha confirmado la noticia a su llegada al aeropuerto Sabiha Gökçen de Estambul proveniente de París junto a su chico, con quien se la llevaba relacionando desde hace algunas semanas.

"Todo va muy bien. Venimos de vacaciones. Muchas gracias", ha dicho la intérprete de Hayat: amor sin palabras con una gran sonrisa que delata su felicidad, mientras caminaba junto a su novio. Por su parte, Hakan, hijo de Ömer Sabancı, presidente de la junta directiva de un importante holding marítimo, Densa Holding, aunque se sentía algo intimidado e incómodo por la presencia de los reporteros, no dudaba en hablar de una incipiente pero "seria relación" con Hande Erçel.

La noticia salía a luz porque, aunque la protagonista de Azize, de 29 años, y su nueva relación han tratado de llevar con la mayor discreción posible su recién estrenado noviazgo, este viernes eran captados por las cámaras en el control de pasaportes del aeropuerto poniendo rumbo a París para pasar unos días juntos en la ciudad del amor, imágenes que eran publicadas por la revista turca Gazete Magazin.

Este lunes, a su regreso tras de unos días muy especiales en la ciudad bañada por el Sena, la pareja hacía sus primeras declaraciones a los periodistas que les estaban esperando y a los que confirmaban por fin su historia de amor, convirtiendo en realidad los rumores que habían sonado con fuerza en las últimas semanas tras varios encuentros secretos entre los enamorados. Al parecer, Hande y Hakan llevarían juntos tres meses, según informan los medios otomanos.

Al ser descubiertos en su viaje hacia la capital francesa, la pareja ha querido reconocer un noviazgo que la propia Hande Erçel negaba ante los periodistas hace tan solo unas semanas. "No me metas en tu mundo de fantasía, no tengo a nadie en mi vida", respondía un tanto molesta ante los insistentes comentarios que la relacionaban con el empresario.

Unas especulaciones que venían motivadas tras haberlos visto divirtiéndose junto a unos amigos y después de que se asegurara que habían tenido una romántica cita en el distrito de Emirgan, donde habrían disfrutado de una cena para dos en la que el resto de comensales pudieron ser testigos de la gran química que existía entre ellos. Tras la cena, la pareja se habría ido a tomar unas copas, eso sí, abandonando por separado el local, para poner rumbo a una fiesta en la residencia que posee Sabancı junto al mar con unas espectaculares vistas al Bósforo.

Su historia de amor va viento en popa y muy en serio, al parecer, Hande está cada día más integrada en el círculo de su chico y ya habría conocido a su madre, Arzu Sabancı, en un encuentro en Emirgan, quien habría aprobado su relación y estaría encantada con su nuera, y a los amigos del joven.

Antes de comenzar con las grabaciones de İki Yabancı, nuevo proyecto de la actriz, según apunta la prensa turca, la nueva pareja, que acaba de aterrizar de su primer viaje juntos, ya está preparando su siguiente escapada: sería este jueves y pondrían rumbo a Laponia finlandesa, donde disfrutarán de la mejor época del año para comtemplar la magia de las auroras boreales, un fenómeno natural luminiscente típico de la zona, que se ve por la noche en este país. Un mágico destino al que esta vez no irían solos, sino junto a un grupo de amigos.