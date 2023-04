Hande Erçel regresa con 'Perla negra', una serie donde descubrirás un amor puro y de leyenda que te atrapará

Su papel como Eda Yildiz en Love is in the air ha convertido a Hande Erçel en una de las actrices turcas con mayor proyección internacional y también en una de las intérpretes otomanas más queridas por el público a nivel mundial. Su legión de seguidores españoles pueden estar felices ya que, a partir de este lunes, pueden disfrutar en Divinity de un nuevo título protagonizado por su ídolo: Perla negra, una apasionante historia de pasión, secretos, intrigas y leyendas, donde la artista está acompañada por Tolgahan Sayisman, al que hemos descubierto gracias a No te vayas sin mi, junto a Amine Gülse.

Cuenta la leyenda que el mar Egeo oculta un preciado tesoro que blindara de un amor puro y eterno a quién lo encuentre. Se trata de la perla negra, el símbolo que representa el amor que se profesan Kenan (Tolgahan Sayisman) y Hazal (Hande Erçel), dos jóvenes que desean pasar su vida el uno junto al otro. Ambos sueñan con el día de su boda, pero sus planes de futuro se desmoronan cuando un poderoso empresario se obsesiona con la joven, interponiéndose en su relación. ¿Tendrá que renunciar al hombre que ama para protegerlo? ¿Hasta dónde estará dispuesta a llegar? Este doble interrogante es el eje argumental del que parte esta ficción que cuenta con un triángulo amoroso cuyas consecuencias serán imprevisibles.

Hande Erçel, de 29 años, se mete en la piel de una mujer de gran belleza que solo se siente completa junto a Kenan, su prometido. Ha nacido en el seno de una familia humilde, es fuerte y resolutiva y lleva años soñando con el día en que se derán el 'sí, quiero'. Un papel con el que descubriremos nuevos registros de la protagonista de Hayat: amor sin palabras, tras verla en dos comedias románticas, la actriz se enfrenta en esta serie a un durísimo drama en el que tendrá que renunciar al amor verdadero.

Por su parte, Tolgahan Sayisman, de 41 años, actor, modelo y subcampeón en el concurso Mejor modelo de Turquía en 2002, da vida a su amado: un joven que creció en un orfanato tras ser abandonado por sus padres. Es un hombre honrado que solo tiene ojos para Hazal, con la que planea formar una familia. Sin embargo, su idílica vida da un giro radical y los deseos e ilusiones de ambos se desvancen cuando Vural (Berk Hakman) irrumpe en sus vidas y se obsesiona con casarse con la chica.

Así comienza Perla negra: la historia de un amor puro destruido por un matrimonio a la fuerza

Todo empieza en la idílica localidad de Çeşme, situada a orillas del mar Egeo, lugar donde han crecido y se han enamorado Kenan y Hazal. Dos jóvenes que están decididos a casarse y que trabajan duro para poder pagar su futura boda: él como pescador y ella como camarera en un lujoso hotel. Mientras espera a que llegue el gran día, la chica se aferra con fuerza a la perla negra que Kenan recuperó del fondo del mar y que le entregó como muestra de su amor.

Sin embargo, en el camino de la feliz pareja se interpondrá Vural, un poderoso empresario viudo que, tras conocer a Hazal en su fiesta de cumpleaños, se encaprichará de ella debido al extraordinario parecido de la joven con su exmujer Naz, a quien asesinó cuando esta le amenazó con abandonarlo.

Para conquistar a la chica, Vural le ofrece un trabajo en su yate. Cuando Hazal descubre que la oferta es en realidad una trampa, lo rechaza, pero el empresario no acepta un 'no' como respuesta y acaba abusando de ella. Tras este dramático suceso, su familia la presionada para que se case con él y entre a formar parte de la adinerada y poderosa familia Demiroğlu. Y un día antes de que se celebre su enlace con su amado, se ve obligada a pasar por el altar con el hombre de negocios al que no quiere.

Kenan, tras enterarse de la noticia y sin saber los verdaderos motivos de la inesperada decisión de su, hasta ese momento, prometida, que lo deja sin motivo ni explicación, se viene abajo. Sin embargo, el joven se cruza en el camino de Aziz, cuñado de Vural, decidido a descubrir lo que ocurrió con su hermana Naz. Ambos unirán sus fuerzas para buscar venganza mientras Hazal trata de encontrar la manera de escapar del hombre que ha convertido su vida en un infierno y de regresar a los brazos del hombre al que ama y del que nunca quiso separarse.