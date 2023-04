Si te gustó 'Love is in the air', no te pierdas el nuevo éxito turco que aterriza en España: 'Más hermosa que tú' Está protagonizada por Cemre Baysel ('No sueltes mi mano'), Burak Çelik.y muchos de los actores de 'Erkenci kus'

Los amantes de las telenovelas turcas tienen que hacer encaje de bolillos para organizar sus horarios y ser capaces de ver el amplio abanico de títulos que están disponibles en nuestro país, al que ahora se le suma uno nuevo: Más hermosa que tú. Una ficción que no te puedes perder si te gustaron Love is in the air y Erkenci kus, dos de los mayores fenómenos televisivos otomanos de los últimos años ya que cuentan con la showrunner Ayse Üner Kutlu, creadora de la primera y guionista de la segunda.

La historia, que se desarrolla en una clínica de medicina estética, está protagonizada por Cemre Baysel (No sueltes mi mano) y Burak Çelik (Kurulus: Osman), que se alzó con el título del Mejor Modelo de Turquía en 2013, dos de los actores de moda en Turquía, que encarnan a la pareja protagonista en este emocionante relato de amor, pasión, compañerismo y adaptación.

Cemre y Burak se meten en la piel de Efsun y Kaan, respectivamente, quienes son incompatibles pero, pese a sus diferencias, están condenada a entenderse. Aunque la pareja no comienza con muy buen pie, lo que no imaginan es que, entre pelea y pelea, acabarán rendidos el uno a los encantos del otro y se terminaran enamorando mientras se ven obligados a codirigir una clínica de belleza. Sus formas opuestas de ver y entender el mundo que les rodea no puede ser más diferente y eso provocará tensos encontronazos y situaciones de lo más cómicas.

La ficción tiene además otro atractivo añadido: cuenta con muchos de los actores con los que tanto disfrutamos en Erkenci kus como Berat Yenilmez, que daba vida al entrañable padre de Sanem (Demet Özdemir); Sevinç Erbulak, que interpretaba a Mihriban, novia y gran amor de Aziz Divit (Ahmet Somers) padre de Can (Can Yaman); Cihan Ercan era Muzaffer, el peculiar amigo y eterno enamorado de la protagonista; Tuğçe Kumral, que se metía en la piel de la Derem, la jefa adicta al trabajo, y Anıl Çelik encarnaba a CeyCey, el peculiar y estrafalario confesor de la joven publicista. Ahora, todos ellos vuelven a reunirse para sacarte de nuevo una sonrisa.

¿Qué vamos a encontrar en Más hermosa que tú?

La serie narra la vida de Efsun quien, a pesar de ser hija de Pervin, una de las cirujanas plásticas más reputadas de Turquía, poco tiene que ver con el ambiente elitista en el que se mueve su madre, quien la abandonó cuando la joven tenía seis años y se marchó a Estambul para cumplir su sueño profesional. Su padre la crio en una granja y es una mujer acostumbrada a hacer frente a las adversidades que la vida le presenta.

Actualmente, Efsun trabaja como dermatóloga en la idílica ciudad de Gaziantep, en la región de Anatolia, donde es querida y respetada por todos. Desde que los dejó, la joven perdió el contacto con su progenitora, sin embargo, su apacible vida está a punto de cambiar. Inesperadamente, le informan de que debe viajar a Estambul ya que Pervin, gravemente enferma, quiere verla por última vez.

Una vez en la ciudad, descubre que su madre es propietaria de una prestigiosa clínica de cirugía estética. Decidida a dejar el centro en manos de un médico reputado y fidedigno, Pervin le pide a su hija que se haga cargo de la gestión del mismo, mientras que viaja tres meses a Estados Unidos para someterse a un tratamiento médico.

La joven rechaza inicialmente su oferta, hasta que se ve obligada a aceptarla cuando su madre la amenaza con quitarle la granja a su padre. Resignada a su destino, Efsun inicia su labor en la clínica, donde debe amoldarse a las demandas de las mujeres de la alta sociedad turca, adictas a la cirugía estética, al bótox y al relleno facial.

Pero no estará sola, allí trabajará junto a Kaan, apodado 'escalpelo de oro', un carismático y arrogante cirujano plástico para quien la excelencia en su profesión es su prioridad. Es un hombre competitivo y ambicioso que siempre trata de ser el mejor en todo lo que hace. Adora su trabajo en la clínica, que su padre Kaya y su socia Pervin abrieron hace dos décadas, y no cree en el amor, hasta que Efsun entra en su vida y, tras conocerla, se enamorará irremediablemente de ella. Los desencuentros entre ellos no dejarán de sucederse, pero la chispa del amor acabará saltando entre los dos.