'Secretos de familia' pierde a uno de sus protagonistas por motivos de salud y se desata la polémica

Secretos de familia se ha convertido desde su estreno en un auténtico fenómeno tanto en España como en Turquía. Cada noticia relacionada con la ficción levanta gran expectación, sobre todo las relacionadas con los personajes de la serie que se han convertido en actores muy queridos por la audiencia que los acompañan en sus aventuras y desventuras semana a semana. Hace unos días, una información sacudía a los millones de seguidores de la serie cuando se comunicaba que, uno de sus protagonistas debía abandonar la serie por problemas de salud, una decisión que está dando mucho de qué hablar.

El 4 de marzo Ay Yapim, productora de la exitosa ficción anunciaba a través de su perfil oficial que Mehmet Yılmaz Ak, quien se mete en la piel del fiscal Pars Seçkin, uno de los principales protagonistas de Yargi, como se conoce a esta producción en su idioma original, tenía que abandonar la serie por motivos de salud, que no han desvelado, en mitad de las grabaciones de la segunda temporada.

"Mehmet Yılmaz Ak, uno de los actores de nuestra serie de televisión Yargi, ha presentado el informe del médico especialista que documenta que un problema de salud le impide trabajar y ha abandonado voluntariamente nuestro proyecto. Secretos de familia no para y continuará encontrándose con su audiencia con su trepidante historia", informaban desde la productora.

Poco después, era el propio actor quien, por el mismo medio, confirmaba el comunicado de Ay Yapim y se mostraba agradecido con los responsables de la ficción por la compresión y a los espectadores por el cariño que le habían dado durante todo este tiempo y les pidió disculpas por abandonar el proyecto.

Lo que parecía una salida amistosa de la serie por ambas partes y, salvo el pequeño problema de salud de Mehmet, no revestía mayor gravedad, se ha ido complicando conforme pasan los días. Ya avanzadas las grabaciones de la segunda temporada de Secretos de familia, que está actualmente en emisión en Turquía, los guionistas se ponían manos a la obra para reorganizar las tramas de la ficción y pensar en qué final le daban a Pars Seçkin dentro de la historia.

El público no ha quedado conforme con el destino que han elegido los responsables de la ficción para un personaje tan importante, un final que no vamos a desvelar para no hacer spoiler a sus fans españoles que aún están disfrutando de la primera temporada, y han acusado a la productora de tomar una drástica decisión como venganza hacia el intérprete de Nekro por abandonar la serie que no habían pensado en ningún momento ni en el público, ni en el bien de la trama.

Ante la avalancha de críticas de los seguidores de la serie hacia la guionista Sema Ergenekon, quien está casada con Uğur Aslan, el subinspector Eren en la ficción, los responsables de Yargi decidían emitir otro comunicado para aclarar la salida de Mehmet Yilmaz Ak y el porqué de la decisión que se habían visto obligados a tomar con respecto al fiscal de The Jugement, como también se conoce a esta exitosa producción encabezada por Pinar Deniz y Kaan Urgancıoğlu en Turquía.

"Manifestar que las noticias en las redes sociales no reflejan la verdad. Como producción, nos gustaría anunciar que teníamos que terminar la historia del personaje de Pars, aunque no quisiéramos" comenzaban exponiendo desde el perfil de la serie. "Nuestro actor, Mehmet Yılmaz Ak, tres días después de haber enviado el informe y tras diez de rodaje del capítulo 55, dejó la serie y se negó a filmar las escenas restantes del episodio", continuaban narrando, explicando que el intérprete de Peri Ağzı Olmayan Kız, de 37 años, no había querido grabar las escenas que le quedaban.

Desde la productora llegaban incluso a sembrar la duda sobre que los problemas de salud que alegaba el intérprete fueran los motivos reales, o al menos los únicos, de la salida del artista de la serie: "En las entrevistas que le hicieron, afirmó que no encontraba tiempo para su vida social, por lo que continuar con el proyecto lo hacía sentir inútil", afirmaban.

"La decisión de irse fue recibida con respeto por nuestra parte pero, para no arriesgar la historia y los episodios que pendientes de emisión, se le solicitó que continuara al menos dos capítulos más. Sin embargo, rechazó nuestra propuesta de grabar dos capítulos más al afirmar que 'ni la historia ni la transmisión se verían afectadas por su ausencia'", proseguían informando.

Además, desde la producción han querido dejar claro que "respetamos su decisión y punto de vista, pero queremos señalar que se filmaron escenas adicionales para el episodio que se dejó a medias, se terminó a último momento y hubo dificultades de producción. Actualmente, debido a que los nuevos guiones están siendo reescritos, todo el equipo está teniendo problemas con el calendario, pero el trabajo de todos continúa con gran esfuerzo", aseguraban.

"Dado que la desaparición repentina de Pars no es posible en términos de la historia o de la credibilidad del personaje, se decidió este final para él, que fue una decisión impulsada por la demanda del actor, que se negó a venir al set incluso para grabar su última escena", confirmaban. Los responsables de Secretos de familia tuvieron que buscar una toma final alternativa para el adiós del fiscal que resultara creíble para el espectador y han aseverado que "no se escribió como objeto de venganza, sino como un esfuerzo por completar la historia y no dejarla inconclusa".

Para finalizar el comunicado desde Yargi aclaraban que "más que la decisión de irse, cosa que respetamos, lo que nos molestó fue la forma en la que nuestro actor se marchó".

Y aunque la historia del personaje ya se había zanjado en la ficción, lo que hay detrás del cómo y el por qué se han hecho las cosas de este modo, todavía tenía algo que decir y el protagonista de todas estas informaciones, Mehmet Yılnaz Ak, daba este miércoles, su versión sobre los hechos.

"En primer lugar, me gustaría decir que lamento mucho las publicaciones guiadas y las noticias sobre mí. Es cierto que tuve que abandonar pronto la serie. Ya he hecho una declaración explicando las razones de esto. Esta decisión; como se ha dicho, no fue instantánea. Semanas atrás (mientras estaba filmando), se informó muchas veces a la producción que no podía continuar grabando debido a mis problemas de salud y, lamentablemente, no se recibió respuesta por su parte. Ha sido desregistrado", comenzaba relatando el comunicado del actor, dejando claro que cumplió los plazos establecidos y no fue de un día para otro.

"Para no dejar de mostrar respeto a los espectadores de Yargı, a la historia, que creo que seguirá sin mí, a los guionistas, director, equipo y compañeros de trabajo, considero oportuno no escribir más, teniendo refugio en tu entendimiento. No merezco estas acusaciones hechas con declaraciones incompletas y sesgadas por la serie Secretos de familia, en la que he estado trabajando durante 55 episodios, y esto daña mi carrera. Yo tampoco lo veo justo", puntualizaba el actor.

El protagonista de Ramo reiteraba su malestar y pedía de nuevo perdón a los seguidores de la serie: "Una vez más, pido disculpas de todo corazón por haber ocupado al público con semejante noticia en semejante momento. Espero verte muy pronto", así finalizaba Mehmet Yilmaz Ak su intervención en la que daba su explicación sobre lo acontecido. Una trama que se ha enrevesado más que la de la propia ficción y de la que, no sabemos si habrá próximos capítulos.