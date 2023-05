Kerem Bürsin regresa al trabajo con una nueva comedia romántica

Kerem Bürsin nos enamoró con su papel en Love is in the air, serie que le ha llevado a convertirse en uno de los actores turcos más queridos en todo el mundo. Para regocijo de sus fans, el intérprete de En el corazón de la ciudad ya se prepara para sumergirse en una nueva aventura profesional. Aunque le hemos visto en diferentes registros, que van del terror al drama, el galán otomano regresará a la pequeña pantalla con el que más nos gusta y con el que le lanzó a la fama internacional: la comedia romántica.

Tras unos meses alejado de los focos por la operación de hernia a la que fue sometido en marzo, Kerem vuelve a la carga. El proyecto, del que aún no se conoce el nombre, pertenece a Ay Yapim, productora responsable de Love is in the air, y esperan alcanzar con él el mismo éxito que obtuvieron con esta ficción. Apenas se ha desvelado información sobre esta nueva serie, pero lo que sí ha trascendido es quien será la acompañante del galán turco en esta ficción: Hafsanur Sancaktutan, una bella actriz de 23 años, a quien el artista ya ha conocido y con la que ha congeniado a las mil maravillas desde el primer momento.

Aunque de primeras surgieron algunas dudas por parte de los responsables por la diferencia de edad entre la pareja protagonista, Kerem tiene 35 años, doce más que su compañera, después de verles juntos en las pruebas y ser testigos de la química que desprenden en pantalla, estas se disiparon al instante y por completo.

Hafsanur Sancaktutan es una belleza turca que, debido a su juventud, todavía no cuenta con una trayectoria profesional muy extensa pero, pese a ello, ya ha comenzado a destacar con los trabajos que ha realizado. Pudimos ver el debut de la artista en Gülperi:todo por mis hijos, serie en la que participó en 20 de los 30 episodios que la componen.

La joven tiene experiencia en la comedia romántica ya que también ha participado en Entre el mundo y yo junto a Demet Özdemir y Buğra Gülsoy, con quienes forma un triángulo amoroso en la ficción de Disney+. El último proyecto estrenado que ha protagonizado es Darmaduman (Desordenado), una serie que sigue a un grupo de jóvenes que pasan del instituto a la universidad, entrando a formar parte del mundo de los adultos. Aunque Hafsanur Sancaktutan aún no es muy conocida en España y no tiene un nombre fácil de pronunciar, merece la pena recordarlo porque dará mucho que hablar.

Por su parte, los millones de fans de Kerem Bürsin se encuentran como locos celebrando este nuevo proyecto de su ídolo aunque, antes de descubrir la nueva serie, podrán deleitarse con el protagonista de Sharktophus con su proyecto más personal: An Unusual Story, un cortometraje pendiente de estreno, en el que, además de protagonista, es el productor y guionista del mismo y que, además ha grabado con Braveborn, su productora. Se trata de una película de acción en la que veremos al protagonista de Can Feda en el papel de chico duro, tal y como hemos podido ver en algunas imágenes que ha adelantado sobre este esperado trabajo.

Mientras ese momento llega, el protagonista de Zeynep, buscando a su padre se encuentra de viaje por diferentes rincones de Turquía y, aunque por la sonrisa que luce en los videos que está compartiendo con sus más de once millones de seguidores podría parecer un viaje de placer, suele dejar claro, por escrito o con palabras, que esos increíbles lugares forman parte su oficina ese día. Kerem Bürsin ha sido nombrado nueva imagen de Turkish Airlines y, al parecer, estas visitas a diferentes puntos del país se deberían a una campaña de publicidad que estaría protagonizando para la compañía aérea.

Kerem va acompañado en todo momento por su inseparable cámara, así que, además de en un anuncio, seguro que podremos disfrutar de todos estos sitios vistos desde una perspectiva diferente y con una visión muy personal, la que sus ojos reflejen a través de su gran pasión: la fotografía.