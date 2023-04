Descubrimos qué actriz turca de 'Secretos de familia' sigue la estela de Salma Hayek en Hollywood

A Başak Gümülcinelioğlu la descubrimos en nuestro país gracias a su papel de la alocada Deniz en Erkenci kus, después pudimos verla en la piel de Piril, la adicta al trabajo de Love is in the air, y ahora disfrutamos de su arte todos los domingos dando vida a Neva Seçkin, en Secretos de familia, donde se pone en los zapatos de una respetada jueza. Tres papeles con registros muy diferentes donde hemos podido apreciar el gran talento de esta actriz que ahora va a poder desarrollar todavía más ya que ha sido aceptada en la Escuela de Actuación Stella Adler, en Hollywood, donde se han graduado nombres mundialmente famosos como Marlon Brando, Robert De Niro, Salma Hayek o Kevin Costner, entre otros.

Lujo, intriga y misterio en '¿De quién huimos, mamá?', la serie turca revelación de Netflix

VER GALERÍA

Te descubrimos a Zeynep Atilgan, la joven actriz de 20 años que da vida a Parla en 'Secretos de familia'

No ha sido sencillo obtener una plaza en este prestigioso centro ya que se trata de un curso muy exclusivo al que solo acceden doce personas. Para lograrlo, Başak tuvo que hacer diferentes pruebas y audiciones durante varios meses, a las que se presentaron miles de actores llegados de todos los rincones del mundo en busca de su gran oportunidad. Tras esperar a los resultados y ser una de las elegidas, la artista va a tener el privilegio de trabajar cada semana con famosos cineastas, directores de castings y con los guionistas más importantes de la meca del cine.

VER GALERÍA

Inmensamente feliz y sin poderse creer aún la noticia, ha sido la propia intérprete de Siphai, de 31 años, la que ha comunicado su buena nueva laboral compartiendo una foto efímera para hacer sabedores de su logro a sus más de dos millones de seguidores. "Resultado de la aplicación My Hollywood Stella Adler Acting Studio... . ¡Gané!", ha anunciado junto al correo electrónico enviado desde la escuela en el que se puede leer que ha sido aceptada: "Gracias por enviar su solicitud a nuestro curso intensivo de cine y televisión, procedemos a contestar a su petición. Después de revisar su solicitud, el estudio está encantado de ofrecerle un lugar este verano. ¡Enhorabuena!", reza el texto.

VER GALERÍA

Sin duda se trata de un paso muy importante en la carrera de la artista. El continente americano no es un lugar desconocido para Başak Gümülcinelioğlu, quien se graduó en la escuela secundaria en los EEUU, donde comenzó a estudiar teatro musical. Después regresó a Turquía donde se graduó en Arquitectura. Es una mujer inquieta que quería continuar con su formación por lo que hizo las maletas y se marchó a Londres, donde estudió actuación en LAMDA. Tras su vuelta a su país natal ha formado parte del elenco de obras de teatro, musicales, conciertos e importantes series. Al mismo tiempo, continúa su carrera como traductora, desarrollándose en la traducción de textos teatrales estadounidenses y británicos.

VER GALERÍA

No sabemos si en su aventura americana estará acompañada por su marido, Çağrı Çıtanak, pero sí que, tras unos meses muy complicados tras haber perdido a la madre del actor al quedar sepultada bajo los escombros durante los devastadores terremotos que asolaron Turquía a principios de febrero, esto será sin duda un revulsivo y un motivo de alegría para la pareja que siempre se demuestran su amor y su apoyo, tanto en los buenos como en los malos momentos.

VER GALERÍA

Éxito en lo profesional y en lo personal

Con Love is in the air, la cantante de ¿Neler Mümkün? obtuvo el reconocimiento internacional, pero no solo eso, también encontró el amor ya que fue precisamente durante el rodaje de esta serie, cuando cupido disparó sus flechas e hizo que se enamorara de Çağrı Çıtanak, Ferit en la popular serie.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Tras dos años juntos, el pasado mes de octubre la pareja se daban el 'sí, quiero' en una preciosa ceremonia celebrada en Spicy Orman Evi, el parque de actividades y aventuras al aire libre más grande de Turquía. Muchos de sus compañeros de Love is in the air estuvieron acompañando a los novios en un día tan especial como Alican Aytekin (Seyfi), Neslihan Yeldan (Aydan), Elçin Afacan (Melo), Sitare Akbaş (Fifi) o Sarp Bozkurt (Erdem) y tampoco faltaron los de Yargi como Uğur Aslan (Eren) y Sema Ergenekon, guionista de la ficción, entre otros muchos invitados.