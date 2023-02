Fallece la madre del actor Çağrı Çıtanak ('Love is in the air') en los terremotos de Turquía La esposa del intérprete, al que conoció en la citada serie, ha comunicado la triste noticia

Los peores presagios se han cumplido. Çağrı Çıtanak, muy conocido en nuestro país al ser uno de los protagonistas de la novela Love is in the air, ha perdido a su madre durante los devastadores terremotos que asolaron Turquía la pasada semana y que ha seguido causando daños durante las más de 1.000 réplicas que ha habido. La mujer, llamada Nevber Yurdal Çitanak. desapareció durante el seísmo y ahora su familia ha localizado su cuerpo sin vida bajo los escombros. Ha sido la actriz Başak Gümulcinelioğlu, pareja del intérprete, quien ha confirmado la triste noticia.

"Perdimos a nuestra madre, nuestras condolencias", ha comunicado Başak Gümulcinelioğlu, muy querida en la pequeña pantalla española por haber formado parte también del reparto de Secretos de familia. Su suegra residía en Antioquía, capital de la provincia de Hatay, situada al sur de Turquía y una de las zonas más afectadas por el terremoto. El edificio en el que vivía se situaba en la calle Harbiye, destaca por ser el más alto de la zona y por tanto albergaba un gran número de vecinos se derrumbó con los temblores. Sin embargo, su hijo pensó que en ese momento podría estar fuera de casa y pidió ayuda a los equipos de rescate. "No puede hablar por el shock, es posible que no recuerde", aseguraba buscando una explicación a la falta de noticias sobre su progenitora.

El compañero de Kerem Bursin ha mantenido en todo momento la esperanza de que encontrarían a su madre con vida. Para localizarla ha apostado por pedir ayuda a través de sus perfiles públicos, donde acumula miles de seguidores, y también mediante las cuentas de su esposa, con la que contrajo matrimonio el pasado mes de octubre en una preciosa ceremonia celebrada en Spicy Orman Evi. Su enlace llegó tras dos años de noviazgo que comenzó al coincidir en el rodaje de Love is in the air. En su gran día estuvieron acompañados de familiares, amigos y compañeros que ahora arropan al matrimonio en su momento más complicado.

Otras víctimas del terremoto

El mundo de la ficción turca también está de luto por el fallecimiento de Emel Atıncı, una de las actrices de Tierra amarga. La artista, que daba vida a una de las mujeres ricas amigas del grupo de Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) en la famosa ficción, ha muerto junto a a su hija Hande Püryan Atici al quedar sepultadas por el terremoto centrado en Kahramanmaraş, en Adana. Ha sido la productora de la citada telenovela la encargada de hacer público el triste desenlace mediante un comunicado en el que se puede leer: "Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Emel Atıncı y su hija Püryan Atıncı, la valiosa actriz de nuestra serie de televisión Çukurova, en el desastre del terremoto en nuestro país. Deseamos la misericordia de Dios para Emel Aıcı y su amada hija, todos nuestros ciudadanos que perdieron la vida en el terremoto, y nuestras condolencias a sus familias y seres queridos".