La confesión de Kerem Bürsin asegurando que está abierto a tener una cita con Terelu Campos El protagonista de 'Love is in the air' ha estado presente en la gala de clausura del Festival de Málaga

Kerem Bürsin ha sido uno de los asistentes al acto de clausura de la 27ª edición del Festival de Málaga. El actor turco se hizo muy famoso en España a raíz de la emisión de la telenovela Love is in the air y siempre se ha declarado un enamorado de España, país en el que le gustaría vivir. No es la primera vez que visita la ciudad andaluza. De hecho, se le ha podido ver en alguna ocasión visitando a Antonio Banderas, con el que tiene una gran relación, en el Teatro del Soho CaixaBank viendo una de sus actuaciones.

Desde que el galán turco y la actriz Hande Erçel separaron sus caminos a principios de 2022, han sido muchos los rumores que le han relacionado con otras actrices pero el actor aún no ha vuelto a encontar un nuevo amor. Se le ha podido ver muy sonriente en la alfombra roja del Festival, donde ha atendido amablemente a la prensa y ha respondido a todas las preguntas, confesando, incluso, que no le cierra las puertas a tener una cita con Terelu Campos. Dale al play y escucha sus declaraciones.

