Kerem Bürsin (de 'Love is in the air') se sincera como nunca sobre su faceta profesional, personal y... ¡el amor! El galán de 36 años protagoniza en estos momentos la serie turca 'Ya Çok Seversen' junto a Hafsanur Sancaktutan

Su papel como Serkan Bolat en la exitosa Love is in the air lanzó a Kerem Bürsin a la fama y le convirtió en uno de los actores turcos más queridos en España. Fenómeno que se ha repetido en cada uno de los países donde la comedia romántica ha sido emitida y que le ha llevado a ser uno de los intérpretes otomanos más internacionales y con mayor proyección del momento. Con motivo de su nueva serie Ya Çok Seversen, ficción que protagoniza junto a la actriz Hafsanur Sancaktutan, el artista ha concedido una sincera entrevista en la que se ha abierto y habla como nunca sobre su faceta profesional, el momento personal que atraviesa, sin olvidar... ¡el amor!

El galán turco, que cumplió 36 años el pasado mes de junio, ha explicado que está viviendo un gran momento profesional y que, en lo que respecta a su vida personal, siente que ha llegado a la madurez y eso le hace estar tranquilo y en calma. El intérprete de En el corazón de la ciudad considera que está en un periodo donde fluye con lo que va llegando y así lo hace desde hace un tiempo. "Actualmente la vida me está recordando una y otra vez que tengo que dejarme llevar. Estoy en un período de mi vida en el que estoy aprendiendo a ceder y estoy cediendo", ha señalado el artista en una entrevista con la revista L'Officiel Türkiye junto a su compañera Hafsanur Sancaktutan.

Se acaban de cumplir diez años desde que el actor comenzara su carrera profesional en su país de origen. Un inicio que no fue nada sencillo para él: en 2013, a pesar de haber conseguido un importante papel en la serie Zeynep, buscando a su padre, motivo por el que decidió regresar a Turquía desde los EE.UU., lugar en el que residía por el trabajo de su progenitor, dada su dificultad para hablar con fluidez turco al haber convertido el inglés en su lengua principal, estuvo a punto de tirar la toalla y volver a Norteamérica. Por suerte, gracias a su esfuerzo y a la ayuda de sus compañeros en el set de rodaje, superó ese primer escollo laboral y, a partir de ese momento, la serie le brindó gran popularidad en Turquía y todo cambió.

Tras ese primer proyecto, Kerem comenzó a labrarse una solida carrera como actor. Una década después, el intérprete de Can Feda ha reconocido lo mucho que ha cambiado en este tiempo y lo claras que tiene las cosas en lo relacionado con su trabajo en este momento. "Cuando tenía 20 años no podía entender ni sabía lo que quería y tampoco sabía cómo quería que me moldearan. Ahora sé muy bien lo que quiero y lo que no quiero", ha afirmado, un aspecto que se puede extrapolar al resto de parcelas de su vida.

Kerem Bürsin es uno de los actores más atractivos y más deseados del panorama artístico otomano. Tras su sonada historia de amor con Hande Erçel, su compañera en Love is in the air, quien ha rehecho su vida junto al empresario Hakan Sabanci, no se le ha conocido ninguna relación y, aunque son varios los romances que se le han sido atribuido, ninguno ha sido confirmado.

El protagonista de Sharktopus prefiere mantener su vida sentimental en la más estricta intimidad y guardar silencio sobre si está de nuevo enamorado o si son ciertos los rumores que apuntan a que se ha dado una segunda oportunidad con Serenay Sarıkaya, con quien mantuvo una relación durante cuatro años. Y aunque no ha querido aclarar cómo está su corazón en este momento, no ha dudado en hablar sobre el amor y los sentimientos.

"El amor no es algo que tenga un único molde. Es algo por encima del estándar y de la norma. Por eso hay poetas, músicos y amantes que se han estado alimentando de este sentimiento durante miles de años", ha aseverado. A lo que ha añadido un bonito alegato en defensa del amor, al que no se le pueden poner poner barreras o límites de ningún tipo, asegurando que "uno debería poder amar el alma, independientemente del género. El amor y el cariño no son sentimientos que se puedan descubrir en la superficie, sino que se debe profundizar".

Kerem ha enfatizado en el trabajo interior que debemos hacer antes de comenzar una relación con otra persona y de la importancia del amor propio, desde donde considera que parte todo lo demás: "Uno solo puede amar a los demás tanto como se ama a sí mismo. ¡Ay de ti si no te amas a ti mismo! Pero amarse no desde un punto de vista egoísta. Debes amarte tanto que debes ser capaz de experimentar el placer de compartir esa abundancia", con estas palabras el actor ha dejado clara su postura y cómo quererse bien es la mejor manera de aprender a querer a los que nos rodean construyendo una relación sana.