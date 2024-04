'Love is in the air' lo lanzó a la fama internacional Todos los detalles del nuevo proyecto de Kerem Bürsin que comienza su rodaje esta semana El reconocido actor turco, de 36 años, será protagonista, guionista y productor de un drama romántico

Si hace apenas unas semanas los fans españoles de Kerem Bürsin, de 36 años, estaban felices por tener en nuestro país a uno de los actores turcos más queridos del mundo, ahora les traemos buenas noticias relacionadas con el artista al que muy pronto podrán volver a ver como más les gusta: actuando. El protagonistas de Ya Çok Seversen está de nuevo manos a la obra y ya está inmerso en un nuevo proyecto que se estrenará bajo el nombre de Mavi Mağara ('Cueva azul').

El protagonista de Can Feda se pondrá bajo las órdenes del director Altan Dönmez, a quien conoce sobradamente ya que fue uno de los tres realizadores que estuvieron detrás de las cámaras en Love is in the air, el trabajo que lanzó a Kerem Bürsin a la fama mundial. En esta ocasión, el intérprete se pasa de la comedia al drama romántico y de la pequeña pantalla a la grande con una película.

En Mavi Mağara Kerem Bürsin estára acompañado por la actriz Devrim Özkan, de 25 años, quien da su salto al cine con esta cinta. Mientras el protagonista de Zeynep: buscando a su padre se meterá en la piel de un soldado llamado Cem, la bella actriz de Vuslat dará vida a una arqueóloga llamada Alara, para vivir una intensa historia de amor. El elenco se completa con Okan Yalabık (El Sultán), Deniz Cengiz, Ece Dizdar, Yüsra Geyik, İdil Sivritepe (Con olor a fresas), Sabahattin Yakut (Can Feda), Alper Baytekin y July Gürkan Karaca.

La ficción tenía previsto comenzar el rodaje el pasado jueves, pero su arranque ha tenido que ser aplazado ya que Kerem Bürsin había dado positivo en Covid, una enfermedad que ya contrajo en enero de 2022 junto a su entonces pareja Hande Erçel, según ha informado Birsen Altuntaş. No obstante, y una vez recuperado, pudimos verlo con muy buen aspecto ejerciendo su derecho al voto en las elecciones municipales turcas de este domingo, se espera que las grabaciones comiencen esta semana en Estambul y que luego prosigan en Kaş, una pequeña ciudad pesquera situada en la provincia de Antalya, una zona al sur de Turquía conocida como la Costa Turquesa por el color de sus aguas.

Se tratra de un trabajo muy especial para Kerem Bürsin y de un nuevo reto profesional para el talentoso galán. El protagonista de En el corazón de la ciudad no solo interpreta el papel principal, sino que también es uno de los productores - es dueño de la productora Braveborn Film empresa audiovisual que fundó junto a su socio Kemal Çömelek- y además se estrena como guionista.

"Estoy trabajando en una película que escribí y en la que actuaré", explicaba el artista en su reciente paso por la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga. Aunque en ese momento no quiso dar muchos datos sobre la trama de la película, sí expresaba su deseo de que, cuando se estrene la cinta, tenga una buena acogida en España. "Si a la gente le gusta es fantástico, y si no gusta, pues simplemente aprendes de ello", afirmaba el intérprete. Además añadía que, si esta primera película funciona bien, no descarta escribir otro guion, ni tampoco ponerse algún día detrás de la cámara como director.

En cuanto al estreno del filme, no hay fecha confirmada por el momento, pero está previsto que llegue al público a través de una plataforma digital cuyo nombre aún no ha sido anunciado.