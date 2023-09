Kerem Bürsin se pronuncia sobre los rumores que le atribuyen un romance con su compañera de serie

Kerem Bürsin es el actor turco de moda y con mayor proyección internacional. También es uno de los intérpretes otomanos más deseados al que, desde que rompió su relación con Hande Erçel, a principios de 2022, después de que su amor traspasara la pantalla en Love is in the air, no han dejado de atribuirle innumerables romances y a especular con su situación sentimental.

Hasta el momento el protagonista de Sharktopus no había querido entrar en estos temas ni había confirmado ni desmentido nunca estas informaciones, pero ahora ha roto su silencio ante los insistentes rumores que lo relacionan desde hace varios meses con su nueva compañera de reparto en Ya Çok Seversen, Hafsanur Sancaktutan.

Kerem y Hafsanur, de 23 años, forman una gran pareja televisa que derrocha una gran química en pantalla por lo que, desde el principio, esa complicidad no ha pasado desapercibida ni para los medios ni para los fans que, incluso desde la sesión de fotos promocionales de la ficción, ya apuntaban a una historia de amor entre ellos. La última información al respecto y que hacía sonar con más fuerza que nunca un posible noviazgo entre ambos llegaba hace unos días motivada por unas fotos en las que se podía ver a los dos actores fuera del horario de trabajo en una sala de cine en lo que, desde fuera, parecía una cita.

El protagonista de Can Feda, de 36 años, siempre ha sido muy discreto en todo lo relacionado con su vida sentimental y su parcela privada y, aunque nunca entra a desmentir los rumores que lo relacionan con diferentes mujeres, en esta ocasión ha hecho una excepción para zanjar de una vez las habladurías que le atribuyen un noviazgo con la protagonista de Son Yaz.

Cansado de ser siempre el centro de todas las miradas, Kerem ha querido dejar claro que, pese a lo que se está queriendo dar a entender en algunos medios turcos, esa supuesta cita a dos no fue tal sino que era un encuentro con el equipo de la serie para hacer una dinámica de grupo. "Una actividad de equipo con nuestros dos directores después de abandonar el set", ha escrito en su perfil el protagonista de En el corazón de la ciudad, explicando que no estuvieron solos y acallando así todo tipo de especulaciones al respecto.

¿Quién es Hafsanur Sancaktutan?

Hafsanur Sancaktutan es una belleza turca que, debido a su juventud, todavía no cuenta con una trayectoria profesional muy extensa, pero que ya ha comenzado a destacar con los trabajos que ha realizado. Pudimos ver el debut de la actriz en Gülperi:todo por mis hijos, serie en la que participó en 20 de los 30 episodios que la componen.

La joven intérprete tiene experiencia en la comedia romántica ya que también ha participado en Entre el mundo y yo junto a Demet Özdemir y Buğra Gülsoy, con quienes forma un triángulo amoroso en la ficción de Disney+. El último proyecto estrenado antes de Ya Çok Seversen que ha protagonizado es Darmaduman (Desordenado), una serie que sigue a un grupo de jóvenes que pasan del instituto a la universidad, entrando a formar parte del mundo de los adultos.

Kerem Bürsin se pronuncia sobre el amor

Aunque es poco dado a airear sus relaciones o a aclarar si su corazón está ocupado o no, el protagonista de Zeynep buscando a su padre, nunca se niega a hablar sobre el amor y los sentimientos. Recientemente se sinceraba sobre este aspecto en una entrevista con la revista L'Officiel Türkiye, precisamente junto a su compañera Hafsanur Sancaktutan.

"El amor no es algo que tenga un único molde. Es algo por encima del estándar y de la norma. Por eso hay poetas, músicos y amantes que se han estado alimentando de este sentimiento durante miles de años", aseveraba. A lo que añadía un bonito alegato en defensa del amor asegurando que "uno debería poder amar el alma, independientemente del género. El amor y el cariño no son sentimientos que se puedan descubrir en la superficie, sino que se debe profundizar".

El querido galán turco enfatizaba en el trabajo interior que debemos hacer antes de comenzar una relación con otra persona y en la importancia del amor propio, desde donde considera que parte el resto: "Uno solo puede amar a los demás tanto como se ama a sí mismo. ¡Ay de ti si no te amas a ti mismo! Pero amarse no desde un punto de vista egoísta. Debes amarte tanto que debes ser capaz de experimentar el placer de compartir esa abundancia", con estas palabras el actor dejaba clara su postura y cómo quererse bien es la mejor manera de aprender a querer a los que nos rodean construyendo una relación sana.