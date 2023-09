Eda Ece, gran estrella de 'Pecado original', embarazada de su primer hijo dos meses después de su boda

Eda Ece se cuela todas las tardes en nuestras pantallas metiéndose en la piel de Yildiz en Pecado original. El personaje al que da vida esta actriz, una de las intérpretes turcas más queridas en nuestro país, daba a luz hace pocas semanas en la ficción, una escena que muy pronto se repetirá, pero esta vez en la vida real porque la artista, de 33 años, va a convertirse en mamá. La protagonista de El secreto de Feriha, que pasaba por el altar el pasado mes de junio con el jugador de baloncesto Buğrahan Tuncer tras cinco años de relación, prefiere vivir este proceso alejada de los focos puesto que se encontraría en su primer mes de embarazo, según ha informado el medio turco Muhabir Online.

Hande Erçel ('Love is in the air') graba su nueva serie y ya puedes echar un vistazo a las primeras imágenes

Madre de una niña y casada con un futbolista: así es en la vida real la implacable fiscal de 'Secretos de familia'

En junio, Pecado original se despedía de los espectadores en Turquía tras cinco años de grabaciones y seis temporadas. Eda Ece no quiso que se alargara una más, porque quería casarse y ser madre. Ahora va a poder disfrutar de su gestación con calma y sin el estrés que supone trabajar en un set ya que va no va participar en ningún proyecto de la nueva temporada, según han informado los medios turcos. Quienes han afirmado además que, aunque aún no se ha pronunciado sobre su estado de buena esperanza, la bella actriz está entusiasmada con el bebé y con poder cumplir así su deseo de ser mamá pronto.

Quien sí se ha manifestado al respecto ha sido su compañera y gran amiga Şevval Sam, que da vida a Ender en la exitosa ficción de Antena 3. En un breve encuentro con los reporteros a la salida de un concierto, la intérprete de Bodrum Masalı, de 49 años, ha confirmado el embarazo de su íntima y ha expresado su inmensa alegría con la llegada del futuro bebé. "Sabía desde el principio que me convertiría en tía", ha comenzado diciendo con una inmensa sonrisa en su cara, justo después ha confesado que "sabíamos la noticia, pero estábamos esperando que se confirmara. Voy a ser tía y estoy feliz", ha afirmado emocionada.

La historia de amor de la actriz y el deportista

Hace cinco años, en 2018, Eda Ece comenzaba su relación con Buğrahan Tuncer, de 30 años, un jugador de baloncesto que milita en el Galatasay Nef, equipo de la competición turca y de la Euroliga. Aunque la pareja tuvo un noviazgo plagado de idas y venidas con varias rupturas y reconciliaciones, como el amor todo lo puede, supieron arreglar sus diferencias y el pasado 27 de abril se comprometían en una sencilla ceremonia en la intimidad del hogar que comparten, donde estuvieron rodeados de sus familiares y amigos más cercanos.

El pasado 21 de junio, un día después de su cumpleaños, la actriz vivía uno de los momentos más importantes de su existencia y, tras haberse casado nueve veces en la ficción, daba ese importante paso en la vida real. Eda y Buğrahan se daban el 'sí, quiero' en una ceremonia que tuvo lugar en el hotel Four Seasons de Estambul. La feliz pareja disfrutó de un enlace de ensueño, seguido de una fiesta donde lo dieron todo.

Compañeros de profesión de Eda como Hande Erçel, quien fue con su novio Hakan Sabanci, Melis Sezen (Infiel), Sevval Sam, Sevda Erginci, quien da vida a su hermana Zeynep en la ficción, o Serkan Rutkay, Emir en la serie, entre otros, la acompañaron en una cita tan especial, así como muchos jugadores de baloncesto, amigos y rivales de Tuncer. Fue una boda llena de altas personalidades de la sociedad turca.

Sin duda, ha sido un verano inolvidable para la pareja que, además de su enlace y una romántica luna de miel, han podido celebrar una de las noticias que más ilusión les hacia: se van a convertir en papás. Formar una familia era uno de los mayores deseos del matrimonio con el que ponen el broche de oro a su historia de amor.