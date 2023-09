La ficción se estrenará el Turquía el próximo 11 de septiembre Hande Erçel ('Love is in the air') graba su nueva serie y ya puedes echar un vistazo a las primeras imágenes La actriz protagoniza 'Bambaşka Biri' ('Otra persona'), junto a Burak Deniz

La conocimos con su papel de la inolvidable Eda Yildiz en Love is in the air y nos enamoramos de Hande Erçel al instante. Tras la serie que la ha lanzado al estrellato internacional, la protagonista de Halka había decidido tomarse un descanso profesional para seguir formándose y no había acometido ningún nuevo proyecto hasta ahora. La espera ha sido larga para sus millones de seguidores, que ardían en deseos de verla de nuevo en pantalla, pero el ansiado momento ha llegado y por fin pueden volver a ver a su ídolo en acción: la bella actriz está de regreso con Bambaşka Biri (Otra persona), una ficción que se estrenará en Turquía el próximo día 11 de septiembre, y de la que ¡tenemos las primeras imágenes!

En esta serie, que en un primer momento se iba a llamar Iki Yabanci (dos extraños), Hande Erçel comparte protagonismo con Burak Deniz (Şahmaran). No es la primera vez que ambos trabajan juntos, ya pudimos verlos mano a mano en Hayat: amor sin palabras, telenovela con la que conocimos a ambos en nuestro país. En esta ocasión, los actores dan vida a dos personajes completamente alejados de los de la comedia romántica, ya que, esta vez y a tenor de las fotografías, vemos que se trata de una ficción llena de suspense e intriga, en la que, por supuesto, también tendrá cabida el amor y la pasión.

Hande Erçel da vida a una fiscal llamada Leyla, una mujer que llega desde Muş, ciudad ubicada al este de Turquía, acompañada de sus padres, Şahinde y Reşat. La joven está inmersa en un caso en el que intenta esclarecer las causas de la muerte de un conocido empresario, teniendo como única pista restos de barro en la suela del zapato del fallecido.

Por otro lado tenemos a Kenan.Öztürk (Burak Deniz), uno de los presentadores de noticias más populares de Turquía. El brutal asesinato de Hamdi Atılbay en el bosque, une los caminos de la joven fiscal, que quiere dejar atrás su complicado pasado y establecer un nuevo orden, y de Kenan, un periodista ambicioso que tiene una vida ordenada y famosa.

La chispa pronto prenderá entre ambos y vivirán una apasionada relación. Sin embargo, este crimen presagia la destrucción no sólo de su amor, sino también de la verdad que saben sobre sus vidas.

La serie tiene visos de convertirse en un éxito total en Turquía ya que, poco tiempo después de haberse publicado el tráiler de la ficción, ya había alcanzado los más de cinco millones de reproducciones. Algo que no es de extrañar porque el avance presenta una producción adictiva y trepidante, con dos protagonistas brillantes en sus respectivas interpretaciones, dotando a sus personajes con una gran dosis de misterio y entre los que la química sigue fluyendo a las mil maravillas.

El video comienza con la imagen de un encapuchado, que parece ser el asesino y al que no vemos el rostro. Continúa con Kenan y Leyla encontrándose en un restaurante. Sentados tras la misma mesa y sin apartar la mirada de los ojos del otro, el periodista le dice a la fiscal "solo un baile... y luego seremos dos extraños". Acto seguido, la pareja se levanta y se deja llevar danzando al son de la música.

En otro avance hemos podido ver que la fuerte atracción de los protagonistas se sella con un apasionado beso, por lo que nos surge una pregunta: ¿Cumplirán con su promesa de ser dos desconocidos o todo será completamente diferente entre ellos? Esperamos que pronto llegue a España porque, aún no ha sido estrenada en Turquía pero, tras ver este adelanto, ya nos hemos enganchado y nos morimos de ganas de ver cómo continúa esta historia.

Su primer verano de amor con su pareja Hakan Sabancı

Si su faceta profesional está atravesando por un gran momento, su vida personal no le va a la zaga y marcha viento en popa. Aprovechando el parón en verano de las grabaciones de Bambaşka Biri, la protagonista de Azize, de 29 años, ha disfrutado de sus primeras vacaciones estivales junto a Hakan Sabancı, con quien sale desde el pasado mes de noviembre.

Les hemos visto felices y enamorados presumir de amor en Milán, donde no se perdieron el concierto de Coldplay, la Costa Amalfitana, Montecarlo o Cannes, lugar donde regresaron tras haber posado juntos en público por primera vez.

La pareja, que está atravesando un momento muy dulce, terminó sus vacaciones por todo lo alto con un viaje a Nueva York. A su vuelta a Estambul y ya centrados en el trabajo, la actriz y el empresario han seguido mostrando su amor en público en lugares como el campo del Beşiktaş, donde se les vio animando al equipo del que Hakan y toda su familia son grandes seguidores. Hande y el abogado están cada día más enamorados y los medios turcos ya especulan con que su compromiso podría llegar muy pronto. Mientras eso ocurre, ellos siguen disfrutando de su amor ajenos a todo.