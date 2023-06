¡Boda sorpresa! El actor Kaan Urgancıoğlu, protagonista de 'Secretos de familia', se ha casado en Atenas

Uno de los momentos más emocionantes de Secretos de familia lo vivimos hace tan solo un par de capítulos cuando, después de múltiples idas y venidas, Ilgaz y Ceylin, interpretados por Kaan Urgancıoğlu y Pinar Deniz, se daban el 'sí, quiero' totalmente entregados al final feliz de su relación. El amor no solo triunfa en la ficción, sino que uno de sus protagonistas ha dado la campanada y se casaba por sorpresa también en la vida real. Eso sí, en una boda mucho menos multitudinaria donde solo estuvieron presentes los novios y sus testigos pero, al igual que en la serie, fue el día más feliz de sus vidas y así lo han querido compartir.

Kaan Urgancıoğlu ha sellado su amor con su novia Burcu Denizer. La pareja, que fueron fotografiados por primera vez juntos en julio de 2022, ha pasado por el altar en el Consulado General de Turquía en Atenas. Ha sido una ceremonia muy íntima por lo que, los ya marido y mujer, están deseando celebrar la gran noticia y su felicidad junto a todos sus familiares y amigos a su regreso a Estambul.

Era el propio artista, de 42 años, quien comunicaba al mundo su enlace con la empresaria, días después de que se produjera, compartiendo con sus seguidores dos instantáneas efímeras con la palabra "Sorpresa" acompañada por un corazón blanco. En las fotografías podemos ver al que diera vida al malvado Emir en Kara Sevda, la única telenovela turca premiada con un premio Emmy, y a Burcu de la mano, muy elegantes y sonrientes dispuestos a vivir uno de los días más importantes de su vida.

Burcu se ha decantado por un traje pantalón en color blanco con el que estaba radiante. Como complementos, un collar largo de perlas, unas sandalias de tiras, unas gafas de sol, una pamela y un sencillo ramo de flores blancas. Igual de guapo estaba el novio, ataviado con un traje de chaqueta negro combinado con camisa blanca. En la solapa ha lucido un botonier a juego con el ramo de su chica. Ha sido un enlace informal en el que Kaan no ha usado corbata y ha optado por un calzado cómodo con unas zapatillas deportivas.

La noticia ha pillado de imprevisto a su legión de fans quienes enseguida reaccionaban a la buena nueva dándoles la enhorabuena y enviándoles sus mejores deseos. Desde hace unas semanas corría el rumor sobre un posible compromiso entre el protagonista de Love 101 y la empresaria.

El 4 de junio, Kaan subía por primera vez una imagen de Burcu a su muro. En la foto, la directora de Kiki, un famoso café situado en Cihangir, uno de los barrios del distrito de Beyoğlu en Estambul, lucía en su mano un precioso anillo. Nada más verlo, los seguidores y los medios turcos, afirmaron que ese detalle significaba que se habían comprometido, aunque, ni unos ni otros, esperaban que contrajeran nupcias tan rápido.

Siguiendo con la tradición turca, la gerente hostelera, quien está graduada por la Tarsus American High School y ha estudiado administración de empresas en los EEUU, ha adoptado el apellido de su recién estrenado esposo como se puede leer en la biografía de su perfil en la que ya aparece como Burcu Denizer Urgancıoğlu

Los novios siempre han sido muy discretos con su vida privada pero nunca se han escondido. El pasado 9 de mayo, con motivo de la nueva vuelta al sol del protagonista de Un lugar seguro, Burcu compartía una imagen de ambos juntos con un romántico mensaje: "Feliz cumpleaños, mi amor. Me haces reír mucho, siempre me sorprendes. Disfruto mucho vivir contigo. Te amo. ¿Cómo puede ser mejor?". Palabras a las que el actor respondió con un "My darling", una muestra más de lo felices y enamorados que están.

La relación entre Kaan y Burcu fue cuestionada en sus comienzos puesto que la empresaria era la exnovia Doruk Tirman, un amigo cercano del actor y su primera imagen juntos salió a la luz tan solo 20 días después de que rompieran. La pareja ha sabido vivir ajena a los comentarios que se vertían sobre ellos demostrando que su noviazgo era fuerte y real. Ahora han dado un paso más allá acallando todo tipo de especulaciones y poniendo un broche de oro a su historia de amor.

En lo que refiere a su vida personal Kaan Urgancıoğlu siempre ha sido muy reservado y celoso de su intimidad. Aunque ha reconocido en diferentes entrevistas que siempre ha triunfado en el amor ya que, según afirma, no tiene un término medio en una relación: o lo aman o no le hacen ni caso.

Son varias las parejas con las que se ha relacionado al intérprete de Operación Fortune: el gran engaño. La Miss Mundo 2003, Azra Akin, fue una de sus primeras novias conocidas. Después salió con Berrak Tüzünataç y con Derin Mermerci, dos reconocidas actrices turcas.

Más tarde, mantuvo un noviazgo de siete años con la interprete, modelo e influencer Zeynep Oymak, que formó parte del elenco de Te alquilo mi amor, con quien comenzó su relación en 2015. Los rumores apuntaban a que su ruptura fue una cuestión de celos que la intérprete tuvo hacia Pinar Deniz, su compañera en Secretos de familia. Hasta que, el pasado verano se descubría su romance con Burcu Denizer, el amor de su vida, a quien ahora ha dado el 'sí, quiero' y con quien ha formado una familia.