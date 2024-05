La declaración de amor de Arantxa del Sol a su marido antes de abandonar definitivamente 'Supervivientes'

Ha sido la última expulsada definitiva de Supervivientes, pero antes de abandonar Honduras tras 50 días de concurso, Arantxa del Sol se ha enfrentado al puente de las emociones. La concursante ha abierto su corazón hablando de su vida y haciendo balance de la experiencia en la isla, de la que se despide alejada de quien fue uno de sus apoyos en las primeras semanas concurso, Ángel Cristo. Habló Arantxa del amor, dejando un romántico mensaje a su marido Finito de Córdoba, que la visitó durante el reality. "Intento poner amor en cada proyecto, incluso en esta experiencia he intentado poner amor. El amor no solamente es un motor, es lo que mueve el mundo" explica.

"Yo tengo grandes amores en mi vida. El amor de mi vida, mi pareja, Juan, con el que he formado una familia de la que me siento muy orgullosa y son mi pilar fundamental sobre todo mi hija Lucía y mi hijo Juan Rodrigo. Son los valores que me han inculcado en mi familia" reconoció. Dedicó entonces unas palabras a su marido, de quien sigue enamorada como el primer día y con quien está desde hace 25 años. "Juan es el que ha dado sentido a todo, es el hombre de mi vida" apuntó sin poder contener las lágrimas de emoción. La pareja se reencontrará en España después de que Arantxa deje la isla, donde ha ha vivido una experiencia que supuso su regreso a la televisión tras años de ausencia.

"El olvido es bueno para ciertas cosas, pero tampoco hay que olvidar la memoria de todo hay que sacar el lado positivo, sobre todo de las malas experiencias". Contó que este concurso le ha servido para darse cuenta de que no está tan olvidada. "Con este nuevo medio que son las redes sociales he podido comprobar sobre todo en las nominaciones el cariño y la fuerza de tanta gente. Me siento muy satisfecha y orgullosa". Hizo además balance de su paso por el concurso, "el mejor reality, el más duro y del que más enseñanzas se lleva". No ha querido ahondar en su conflicto con Ángel Cristo, pero sí que dijo que "llevaba muchos días martirizándola con la educación a la que les tiene acostumbrados".

El puente de Arantxa terminó con la palabra familia y de nuevo reiteró que "es lo más sagrado, mi pilar fundamental y mi timón, mi ancla". Entonces su hija Lucía entraba en directo para decirle lo orgullosos que están de ella. "Has hecho un concurso impresionante y para mí ya eres una campeona. No solo de supervivencia si no psicológico. Juan Rodrigo también se acuerda mucho de ti. Estamos deseando que llegues para abrazarte y no soltarte más". Muy emocionada Arantxa ha asegurado que escuchar a su hija es un regalo y que no puede esperar para abrazarla.

El día de la madre en Supervivientes llenó de emoción a los concursantes. Laura M. Flores recibió un mensaje de sus hijos con el que tampoco pudo evitar el llanto. "Me estoy perdiendo mucho desde que estoy aquí, mi cabeza no puede más ahora" aseguraba. La concursante ha sido la última afectada en una semana complicada en la isla, marcada por los accidentes y las caídas. Laura trataba de levantar un tronco y ha sufrido un fuerte dolor en la espalda por lo que los médicos la evacuaron de inmediato. Lo mismo le ocurrió hace unos día a Aurah Ruiz que se dio un fuerte golpe en una de las pruebas.