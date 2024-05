Sara Carbonero abre su álbum personal y comparte fotos inéditas con sus hijos, Martín y Lucas, de diez y ocho años

Sara Carbonero está viviendo un momento muy feliz junto a sus hijos y su pareja Nacho Taboada. Este domingo ha querido celebrar el Día de la Madre demostrando que no puede estar más orgullosa de Martín y Lucas, de diez y ocho años. A través de su perfil público ha compartido un carrusel de fotografías inéditas con sus niños a lo largo de estos años. En ellas podemos ver sus momentos más íntimos, ya sea jugando en el sofá de casa o incluso montando a caballo. Unas imágenes que la periodista ha acompañado de un precioso poema que ha dedicado a los pequeños.

A pesar de que Sara es muy reservada en cuanto a su vida privada, ha querido aprovechar el Día de la Madre para mostrar por primera vez estas fotografías junto a sus hijos. En ellas podemos observar el paso del tiempo en los pequeños y cómo han ido creciendo, ya que en las primeras imágenes sus hijos son más pequeñitos. A la que fuera presentadora de los deportes de Telecinco, le encanta disfrutar del tiempo con Martín — quien cumplió 10 años el pasado diez de enero y está dando sus primeros pasos como portero en las categorías inferiores del Real Madrid — y con Lucas, que también es un apasionado del fútbol.

En las fotografías aparece Sara luciendo su inconfundible estilo a la hora de vestir y en escenas completamente diferentes. Por un lado, la vemos pasando el tiempo con sus hijos practicando diferentes deportes como el fútbol y la hípica. Por otro, sale junto a sus pequeños en momentos cotidianos como reunidos en la mesa del salón divirtiéndose con juegos reunidos o tocando la guitarra en el sofá. Un carrusel que la presentadora ha acompañado con un poema de Khalil Gibran a modo de declaración de amor ante sus hijos y a los ojos de todo el mundo:

"Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No nacen de ti, sino a través de ti y aunque están contigo no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos porque ellos tienen sus propios pensamientos.

Puedes abrigar sus cuerpos pero no sus almas pues en ellas habitan la casa del mañana que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Eres el arco del cual tus hijos como flechas vivas son lanzadas. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad".

Sara también ha querido felicitar a su madre, Goyi Arévalo, a quien está muy unida. "Te quiero, guerrera", ha escrito en su perfil público junto a unas imágenes de ella de pequeña. No es la primera vez que muestra el amor que siente hacia su madre y le da las gracias por ser "la culpable de que mis libros fueran los mejor forrados del cole y de que Serrat sonara en el tocadiscos sin parar". También por ser la persona "que me hacía la coleta cada mañana y me vestía igual que a mi hermana, aunque a ninguna de las dos nos gustara mucho esta opción".

