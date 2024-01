La emotiva felicitación de Sara Carbonero a su hijo Martín recreando una foto antigua junto a él

Loading the player...

"Feliz cumpleaños, Martín. Estos 10 años han sido un abrir y cerrar de ojos. Tú estás emocionado por el cambio de dígito y nosotros porque es un auténtico regalo compartir nuestras vidas con alguien tan divertido, especial, empático, sensible y solidario como tú". Con estas palabras ha comenzado Sara Carbonero el emotivo mensaje de felicitación que ha escrito para el mayor de sus hijos, Lucas, quien hoy, 3 de enero, sopla diez velas. La periodista ha continuado escribiendo las cualidades de su hijo, dedicándole, además, un precioso poema de la autora Diana Loomans. No solo eso, sino que Sara ha decidido recrear con Martín una foto antigua, una instantánea en la que la periodista aparecía en la cama con su hijo siendo un bebé y que ahora han replicado. Dale al play y no te lo pierdas.

