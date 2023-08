De Cambados a O Grove, Sara Carbonero no se pierde la gira gallega de su chico, Nacho Taboada La periodista es la mayor fan de Colectivo Panamera, la banda del músico zaragozano

Sara Carbonero ha encontrado en Nacho Taboada a su alma gemela. La periodista adora la música y su chico forma parte de Colectivo Panamera. El pasado jueves, la banda actuaba en la terraza de las Bodegas Martín Códax, ubicada en Cambados (Pontevedra), y Sara no quiso perderse este concierto al aire libre en el que coincidió con la concejala de cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, y el novio de esta, el emprendedor gallego Emilio Froján. Además de escuchar buena música, la periodista, de 39 años, paseó por la localidad y cenó en una de las terrazas con vistas nocturnas a la marina de Combarro y a la ría de Pontevedra.

Días después, Sara puso rumbo a O Grove para asistir al concierto de Colectivo Panamera en el Náutico De San Vicente Do Mar. Mientras Nacho tocaba en el escenario, la periodista disfrutaba de sus canciones junto a una buena amiga, demostrando que es la mayor fan del músico zaragozano.

De hecho, es probable que Sara siga de gira con su novio, a juzgar por el mensaje que publica junto a sus fotos: "verano 2023, de aquí para allá". El próximo concierto de Nacho está previsto para el 23 de agosto, cuando tiene previsto tocar en Gualta, Gerona, con otros artistas como Mr. Kilombo y La Sra. Tomasa.

Sara y Nacho se conocieron en la primavera de 2022 y desde han dado pasos que demuestran lo felices que son juntos. Su relación ha estado repleta de buenos momentos, pero tambien de otros más delicados. A finales del pasado noviembre, la periodista tuvo que pasar de nuevo por el quirófano y el músico no se separó de su lado. "He conocido a una persona muy especial", aseguró Nacho en una entrevista concedida a El Heraldo de Aragón. Además, respondió con total naturalidad cuando le preguntaron por cómo gestionaba el interés mediático de su romance. "Lo llevo con discreción, con mi forma de ser, siempre ajena a ese mundo. Intento no leer mucho, pasar desapercibido. Ambos tratamos de vivir con la mayor normalidad que podemos", dijo.

Tras su separación de Iker Casillas y su "amistad especial" con Kiki Morente, Sara parece haber encontrado en Nacho las cualidades que más valora en un hombre, "la honestidad, la lealtad y la sensibilidad". Así lo confesó en ¡HOLA!, donde también reveló cómo era ella. "Creo que sé escuchar, soy buena cuando alguien me cuenta un problema. También soy un poco intensa, que es una virtud para algunos".

La periodista, que ahora se encuentra en Galicia, comenzó sus vacaciones recorriendo San Sebastián y algunos de los pueblos más bonitos de la costa guipuzcoana, como Zarauz y Getaria. Después, puso rumbo al sur con sus dos hijos, Martín y Lucas, de ocho y seis años, para pasar unos días inolvidables con una de sus mejores amigas, Raquel Perera, y los hijos de esta, Dylan, de 11 años, y Alma, de nueve. Además, a principios de agosto, se despalzó hasta Calella de Palafrugell, Gerona, para asistir al Festival Cap Roig. Sin duda, un verano imparable que lleva por bandera el lema que compartió hace unos meses en la revista Telva: "Viviré 2023 sabiendo que la vida es una sucesión de momentos y que disfrutar de cada uno de ellos es la clave".