San Sebastián, Cádiz y la Costa Brava, el imparable verano de Sara Carbonero

Sara Carbonero está disfrutando al máximo del verano. Comenzó sus vacaciones en el norte, recorriendo San Sebastián y algunos de los pueblos más bonitos de la costa guipuzcoana, como Zarauz y Getaria. Después, puso rumbo al sur con sus dos hijos, Martín y Lucas, de ocho y seis años, para pasar unos días inolvidables con una de sus mejores amigas, Raquel Perera, y los hijos de esta, Dylan, de 11 años, y Alma, de nueve. Ahora, con la llegada de agosto, la periodista ha hecho un alto en su descanso estival para cumplir con sus compromisos profesionales. Se ha desplazado hasta Calella de Palafrugell, Gerona, para asistir al Festival Cap Roig con el equipo de Falconeri, la marca de ropa de la que es imagen y una de las empresas patrocinadoras de este espectáculo musical.

A pesar de ser un viaje de trabajo, Sara se lo ha pasado de maravilla, pues una vez finalizada la sesión de fotos, tuvo la oportunidad de escuchar en directo a Pablo Alborán junto a dos buenas amigas, Elena Hernández, de Just Be Comunicacion, y la maquilladora Vicky Marcos.

La periodista ha dado las gracias a todas las personas que han viajado con ella al Festival Cap Roig por "compartir música en directo, moda, risas y prisas, aguas con gas, atardeceres únicos de la Costa Brava, paseos entre lavanda, lunas mágicas, ideas, planes, proyectos, palomitas de colores, batallitas alrededor de la mesa con el único sonido del canto de los grillos en una noche estrellada en medio de la nada".

¿Dónde está Nacho Taboada?

Mientras Sara exprime el verano, Nacho Taboada continúa de gira con Colectivo Panamera y el próximo 23 de agosto tiene previsto tocar en Gualta, Gerona, con otros artistas como Mr. Kilombo y La Sra. Tomasa. Si sus compromisos se lo permiten, la periodista seguro que acude al concierto.

La pareja es consciente del interés que genera su romance, pero intenta llevarlo con la mayor naturalidad posible. "Es un tema que me da bastante pereza. Llevo muchos años conviviendo con ello. No estoy cómoda, pero no es grave, lo llevo con toda la calma que puedo. Sé lo que me gusta, lo que me incomoda y he aprendido a relativizar", dijo la periodista en La Vanguardia. Nacho, por su parte, añadió en El Heraldo de Aragón: "Lo vivo con naturalidad, sabiendo dónde estoy. La vida me ha llevado por este camino. He conocido a una persona muy especial y desde el primer momento sabía que esto iba a pasar. Lo llevo con discreción, con mi forma de ser, siempre ajena a ese mundo. Intento no leer mucho, pasar desapercibido. Ambos tratamos de vivir con la mayor normalidad que podemos".

