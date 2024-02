Nacho Taboada da un paso al frente en el 40 cumpleaños de Sara Carbonero: sus fotos más personales y una declaración de amor

Desde que comenzó su relación en la primavera de 2022, siempre habían querido mantener un perfil bajo y reservado para la intimidad sobre el amor que los une. Así era habitualmente... hasta hoy. Nacho Taboada sorprendía a propios y extraños este sábado con una preciosa declaración a Sara Carbonero a los ojos de todo el mundo, rompiendo así con la discrección habitual que los caracteriza a la hora de mostrar sus sentimientos en público.

La excusa perfecta para este paso al frente que daba el músico zaragozano era el 40 cumpleaños de la periodista toledana, a quien ha dedicado estas palabras repletas de cariño: "Felicidades, torpedo manchego. Como dice tu hermana, lo sentimental en privado. A disfrutar hoy (y siempre) que nadie mejor que tú sabe que la vida es un suspiro quebradizo y fugaz", escribía el cantante en sus redes sociales en relación a su chica, algo que nunca había hecho hasta ahora.

El texto, donde el artista se dirige directamente a la presentadora y la interpela con enorme afecto, viene acompañado por cuatro imágenes inéditas y muy personales de los dos protagonistas. "P.d.: Hay fotos peores", escribe con humor el vocalista del grupo Colectivo Panamera sobre las bonitas instantáneas que han sido tomadas por él mismo. En la primera de ellas, vemos cómo inmortaliza a su chica frente al espejo mientras ella también le mira con gran ternura.

En la segunda y la tercera de las fotografías, aparece solo Sara luciendo su inconfundible estilo a la hora de vestir y en escenas completamente diferentes. Por un lado, la vemos frente a la cámara al lado de unas escaleras de lo que parece la entrada de un portal en un edificio antiguo (a su izquierda se observan unos buzones). Por otro, sale en un momento cotidiano con las gafas de sol puestas y una camiseta de tirantes de color gris claro.

La cuarta imagen es sin duda la más romántica de todas, donde la pareja se abraza y demuestra su complicidad al llevar la misma prenda negra con un estampado, ambos sobre la arena y con el mar de fondo rodeados de naturaleza. Como decíamos, se trata de un gesto por parte de Nacho hacia la también empresaria de moda que hasta ahora no se había producido, en esta fecha tan especial donde su mejor regalo es el hecho de seguir juntos.

Sara Carbonero recibe la felicitación de su hermana Irene y de su íntima Isabel Jiménez

A lo largo de una jornada marcada a fuego en el calendario para ella, la cumpleañera también ha podido comprobar lo mucho que la quieren sus más allegados. En un sinfín de un mensajes que le llegaban por Instagram, Sara era felicitada de esta forma por su hermana: "Por otros 40 años o más, que los celebremos siempre juntas. Te quiero mucho". Seguidamente, Irene Carbonero plasmaba con ironía esa frase a la que aludiría después Nacho Taboada: "Lo sentimental en privado", decía, en referencia a cómo han roto por un día esa regla que parecen tener entre ellos.

La periodista nacida en Corral de Almaguer no ha tardado en responder a su familiar, con una propuesta de lo más apetecible para un nuevo viaje con destino a la Gran Manzana: "¡Sacando de nuevo billete a NY ya mismo! Haces cualquier momento inolvidable", le ha transmitido. De hecho, la contestación de la presentadora viene a propósito de las nostálgicas fotos que ha publicado Irene, donde las dos disfrutaban ahí de la ciudad de los rascacielos.

También Isabel Jiménez, la presentadora de Informativos Telecinco e íntima de Sara, compartía un entrañable post para la que es su socia de la firma Slowlove: "Tú eres mi cara buena del mundo. Mi amiga, mi hermana. Trust the future, dijimos una vez. Y nos trajo hasta aquí ¿De esto va la vida, no? Felices 40. Que se preparen todos... y que nos espere la luna", ha expresado. "¡Qué de cosas, comadre! No me sonrojo si te digo que te quiero", replicaba entonces la aludida.

