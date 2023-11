Sara Carbonero e Isabel Jiménez, dos looks de noche para aprender a llevar el brillo en otoño

Son muchas las tendencias que vemos consolidarse en el asfalto entre las prescriptoras, pero hay una que cada temporada de frío aterriza en los armarios más influyentes y que nos ayudará para dar con el look de noche perfecto. Hablamos de las prendas cargadas de brillo ¡en todos los sentidos! ¿Quién lo ha confirmado en esta ocasión en la que se desmarca de la fiebre por el lujo silencioso que está triunfando tanto en la industria? Nada más ni menos que Sara Carbonero junto a su amiga y socia Isabel Jiménez en la última fiesta que han organizado esta semana en Madrid. Hoy aprendemos cómo combinarlas.

Un año más celebran su éxito empresarial con el lanzamiento de la colección otoño-invierno 2023 de su marca Slowlove, que vio la luz el pasado mes de septiembre. Propuestas que respetan el espíritu bohemio y roquero que tanto las caracteriza en su día a día, independientemente de la época del año. Un proyecto muy especial con el continúan vistiendo a las chicas más divertidas que buscan diferenciarse de las demás con prendas que combinen entre sí. Ellas son el mejor ejemplo en el que inspirarnos y los looks que han lucido en esta cita nocturna, rodeadas de amigos al ritmo del espectáculo de Crystal Fighters y Colectivo Panamera, nos han regalado más de una idea para nuestro próximos planes. ¡Sigue leyendo para descubrir sus trucos!

Sara nos ha hecho viajar al pasado enfundada en una pieza festiva que se popularizó allá por 2010 y puso de acuerdo a las amantes de la moda, y ahora parece que resurge de sus cenizas posicionándose como una opción de sobresaliente, ¡y cómoda! Se trata de un minivestido tipo chaqueta cruzada y solapas bañado de lentejuelas negras que encontramos disponible en tienda por 119 euros. ¿Cómo lo ha combinado? Inesperadamente ha lucido unas medias semitupidas y unas botas cowboy de caña alta confeccionadas en piel con un tacón de cuatro centímetros, las cuales están de descuento y pueden ser tuyas por ( 169) 129 euros.

