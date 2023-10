Sara Carbonero ya ha estrenado el vestido de flores que llevarás de aquí a finales de año

Estamos en otoño, pero las temperaturas suaves nos invitan a pensar que, en realidad, el verano se ha alargado unas semanas más. Por eso es posible que todavía no te hayas decidido a hacer el cambio de armario y que en tu guardarropa convivan prendas de tirantes con otros diseños algo más gruesos. Por suerte hay opciones todoterreno que te harán más sencillo elegir look cuando no sepas qué ponerte, con independencia de los grados que marquen los termómetros. ¿Cuáles son? Los vestidos de flores, y Sara Carbonero, que tiene varios de estos modelos entre sus favoritos, ha vuelto a demostrarlo.

Hace solo unas horas la periodista compartía en sus redes sociales un vídeo del lanzamiento de la nueva colección de Slowlove, la firma que fundó con Isabel Jiménez hace ya varios años. Bajo el nombre de Chasing Dreams y con París como escenario, el rodaje muestra algunos de los looks que forman parte de la propuesta para este otoño-invierno. Entre ellos no faltan los chalecos vaqueros, jerseis de tejidos gustosos, pantalones acampanados, cazadoras, abrigos y todo tipo de vestidos. Pero hay uno que ha llamado especialmente nuestra atención porque, como te decíamos al inicio, es uno de esos modelos que, combinado de forma adecuada, se puede llevar desde ya hasta fin de año.

Se trata de un vestido estampado (99,99 euros) de manga larga, con el puño fruncido, y cuyo bajo se alarga hasta los pies. Pero el detalle más especial lo encontramos bajo el escote. Con acabado de pico, cuenta con una aplicación de terciopelo a tono, bordada con flores y salpicada con pequeños abalorios. Un acabado de lo más original.

Lo mejor de este tipo de vestidos es que son muy fáciles de combinar, y no solo en lo que a calzado se refiere (quedan bien con zapatillas, pero también con botas, botines o bailarinas), también en cuestión de prendas de abrigo. Y es que puedes llevarlo a cuerpo (en días como estos, de temperaturas suaves), con chaleco, cazadora, cárdigan, abrigo… E incluso con un jersey por encima. ¡Te salvará de cualquier apuro!

