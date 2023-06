¿Qué dos actrices de 'Pecado original' son enemigas irreconciliables en la serie e íntimas en la vida real? Debido sus continuos enfrentamientos en la pantalla no imaginarás que en su día a día son inseparables

Pecado original continúa con su triunfal andadura en las tardes de Antena 3. La serie está marcada por las tramas de amor y desamor, pero también son muy importantes las alianzas entre los personajes y, los que un día son enemigos, capítulos después pueden seguir llevándose mal pero unirse por un fin común o volverse grandes amigas. Este es el caso de Ender y Yildiz, interpretadas por Şevval Sam y Eda Ece, respectivamente, quienes desde el primer episodio se la tienen jurada, pero que se ven obligadas a acercarse y pactar para conseguir lo que se proponen.

Descubre el plan turístico por Madrid de la bella actriz Cansu Dere, protagonista de 'Infiel'

El talento oculto de Asiye, la protagonista de 'Hermanos', que nos ha descubierto en la serie

Desde que se conocieron, sus personajes han vivido una pelea continua. Desde su primer pacto hasta la actualidad, las dos han tenido constantes enfrentamientos en una guerra sin cuartel pero, aunque han vivido momentos muy tensos, también nos han regalados otros muy cómicos. En los inicios de la serie, la joven Yilmaz traicionó a Enver cuando esta le propuso una curiosa misión: seducir a su marido a cambio de dinero. Aunque en un primer momento aceptó, Yildiz se echó atrás confesándole toda la verdad a Halit y haciendo que este echase a su mujer de casa y le pidiera el divorcio.

Poco después, la bella camarera conseguía casarse con el empresario y, a pesar de los muchos intentos de Ender por separarlos, a día de hoy aún no lo ha logrado. Eso sí, sí conseguía que el millonario le fuera infiel con ella y estuviera a punto de dejarla en varias ocasiones, aunque sin éxito.

Las dos han continuado con sus vidas, Ender se ha centrado en destruir a Halit y por eso ha aparcado su plan de venganza contra Yildiz pero,la futura boda entre Kemal y Zehra obligaba la obligaba a proponerle una alianza a Yildiz. Ese enlace suponía una amenaza para ambas mujeres: para la joven Yilmaz porque está enamorada del novio. Y para la exmadrastra de la novia, porque sabía que, si esto sucedía, Kemal apoyaría al empresario en su guerra con Alihan (su actual marido) y ya no habría vuelta atrás. Ese es el motivo por el que decidieron unir fuerzas para impedirlo aunque...no lo consiguieron porque, una vez más, no podían evitar mirar cada una por lo suyo y no por el bien común.

Está claro que Ender y Yildiz son dos enemigas irreconciliables en la ficción, en parte debido a que sus personajes se parecen mucho más de lo que ambas creen: las dos quieren salirse siempre con la suya. Sin embargo, aunque su lucha en la serie no tenga visos de terminar y sea eterna, en la vida real, Eda Ece y Şevval Sam, quienes las interpretan, lejos de llevarse mal, se adoran y son inseparables.

Dar vida estos dos personajes las ha llevado a convertirse en dos de las actrices más famosas y reconocidas de Turquía y, tantas horas de rodaje, en dos grandes amigas. Cada movimiento que realizan es seguido al detalle por sus dos millones de seguidores, que disfrutan de una manera especial cuando la protagonista de Süpper Baba y también cantante, de 49 años, y la intérprete de Görümce, de 32, comparten imágenes juntas.

No solo hemos podido verlas subir fotografías durante las grabaciones, sino también fuera del set ya que suelen hacer muchos planes juntas en su tiempo libre de los que hacen partícipes a todos sus fans que enloquecen al verlas. Tal es la química que tienen, dentro y fuera de la pantalla, que su popularidad las ha llevado a protagonizar diferentes campañas publicitarias, tanto de manera individual como conjunta.

Las artistas salen juntas de compras, a comer y cenar e incluso, son tan inseparables que... ¡hasta se hacen la pedicura juntas!. Todas las fotografías que vemos transmiten la complicidad que hay entre ellas. Y aunque los escenarios donde se realizan las instantáneas cambian, si algo permanece constante es la sonrisa que tienen cuando están la una con la otra, que delata la gran relación que mantienen y la bonita amistad que han creado.

Siempre que pueden, Eda y Şevval demuestran de manera pública el cariño que se tienen y no dudan en comentarse las publicaciones la una a la otra o en enviarse felicitaciones en los cumpleaños y en momentos importantes de sus vidas. Hace un par de años, con motivo de la nueva vuelta al sol de Eda, su amiga viajó hasta Bodrum, una bella localidad de la costa turca, para sorprender a la modelo en su día con multitud de globos de colores para celebrar su nuevo año.

Este miércoles, 21 de junio, Eda Ece da el 'sí quiero' al jugador de baloncesto Buğrahan Tuncer, con quien lleva cuatro años de relación, aunque en la fiesta de compromiso, celebrada a finales de abril, Şevval no estuvo presente ya que solo estuvieron familiares cercanos de los novios, seguro que hoy no falla y está acompañando a su amiga en uno de los momentos más importantes en la vida de la modelo.

Pecado original finaliza en Turquía tras cinco años de grabaciones y seis temporadas pero, aunque la historia de Enver y Yildiz acabe con ella, seguro que la amistad de Şevval y Eda seguirá creciendo y atesorando momentos y recuerdos juntas durante muchos años más.