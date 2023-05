Eda Ece (actriz de 'Pecado original') se ha comprometido con un deportista de élite

Pecado original nos ofrece cada día historias de intriga, celos, pasión, desamor... entre las múltiples tramas no han faltado tampoco las bodas. Ahora, una de sus actrices principales dejará de lado el guion y las escenas de amor escritas para ella en la ficción para vivir en primera persona y en la vida real todas esas emociones. Nos referimos a Eda Ece, quien se mete en la piel de Yildiz Yilmaz, la bella actriz acaba de protagonizar un momento personal muy especial ya que se ha de comprometido con su pareja, el famoso jugador de baloncesto Buğrahan Tuncer, que milita en el Anadolu Efes, equipo de la competición turca y de la Euroliga.

Eda y Buğrahan han dado un paso más en la historia de amor que comenzaron hace casi cinco años, este jueves, la pareja se ha comprometido en una sencilla ceremonia que han celebrado en la intimidad del hogar que comparten, donde han estado rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, entre los que han destacado los padres y las hermanas de la actriz.

La protagonista de Ferida, de 32 años, y el deportista, de 30, han querido compartir su felicidad y han hecho partícipes a sus seguidores publicando en sus perfiles imágenes del romántico momento que han vivido. Durante la ceremonia, los futuros esposos han intercambiado sus anillos, un instante muy especial que han vivido con gran emoción, Eda no podía borrar la sonrisa de su cara mientras que Buğrahan no podía dejar de mirarla envelesado.

Acto seguido, la pareja ha brindado con champán junto a sus seres queridos y ha partido un precioso pastel blanco de dos pisos con forma de corazón en el que se podía leer: "Recién comprometidos". Todas estas acciones las volverán a repetir a finales del próximo mes de junio en el día de su boda que, aunque en un primer momento se afirmó que tendría lugar el día 8 de ese mes, está previsto que se celebre unas semanas más tarde.

Para una ocasión tan importante, Eda se ha querido encargar ella misma de su estilismo. La actriz ha elegido un elegante, sencillo y original vestido blanco, con el que estaba guapísima. El conjunto estaba formado por un traje pantalón, con un top de un solo hombro, drapeado a la cintura y con bajo asimétrico. La intérprete ha lucido el pelo recogido en un moño alto con un maquillaje muy natural, obra de Murat Aydoğdu y Sema Soğancı, su peluquero y maquilladora de confianza, quienes, debido a la ocupada agenda de la artista, se han tenido que desplazar al set de rodaje para hacerle las pruebas para estar perfecta en su fiesta de compromiso.

La casa de la pareja, que parecía sacada de un cuento de hadas, ha sido decorada con cientos de velas blancas colocadas en el suelo y en los escalones, con las que han creado una atmósfera mágica, y con multitud de flores blancas de todo tipo, entre las que predominaban las rosas, cubriendo por completo la barandilla de las escaleras, la chimenea y diferentes rincones de su hogar, dando lugar a un ambiente de ensueño y convirtiendo la cita en algo inolvidable para todos los asistentes.

Los invitados han disfrutado además de un aperitivo compuesto por canapés, aceitunas, queso, paté, diferentes embutidos, uvas, salmón, paté o dolmas - un plato típico de la cocina turca que se prepara con hojas de parra rellenas de carne picada, que puede ser de vaca o de cordero, acompañada de limón, arroz y otras especias y verduras- entre otras delicatessen.

Durante sus cerca de cinco años de relación, Eda ha sido preguntada muchas veces sobre un posible enlace entre ellos, ella siempre se lo ha tomado con humor afirmando que "ya he tenido suficiente matrimonio, me he casado nueve veces en series de televisión", pero el momento de dar el paso ha llegado y dentro de menos de dos meses, la actriz y el baloncestista se convertirán en marido y mujer. Y es posible que pronto vuelvan a tener noticias felices y se conviertan en papás ya que la actriz ha manifestado su deseo de convertirse pronto en madre.

La artista ha explicado que cuando está en una relación se considera una novia divertida, "incluso cuando estoy muy enfadada, algo divertido puede salir de mi boca. Por supuesto, tienes que preguntarle a Buğra", explicaba en una reciente entrevista con la versión turca de la revista Elle. Además añadia que "creo que siempre he sido una persona que piensa mucho en mi pareja. No soy egoísta, siempre me he centrado en dos personas".

Eda Ece también se pronunciaba sobre el matrimonio afirmando que "después de los 30, me siento más consciente para formar una familia y tener hijos. Nunca he estado en contra del matrimonio. Pienso y me preocupo por la paz de la otra persona. Soy reservada, leal, incondicional. Me encanta darle regalos a Buğra", declaraba en la citada charla.