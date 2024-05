El conmovedor recuerdo de Nacho Palau en el Día de la Madre cuatro días después de perder a la suya

Nacho Palau está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida porque después de contar que había sufrido una recaída en el cáncer que padeció, ha perdido a su madre. Lola Medina falleció a los 76 años, víctima de un cáncer, tal y como comunicó el que fuera la pareja de Miguel Bosé, roto de dolor, en su perfil público. Ahora, cuatro días después, ha querido recordar a su progenitora en el primer Día de la Madre sin ella con una fotografía juntos.

Nacho Palau ha compartido una fotografía a través de su perfil público en este primer y doloroso Día de la Madre sin ella después de informar que estaba "fatal" y que la enfermedad le había "pegado muy duro". En ella aparece el exconcursante de Supervivientes 2022 junto a Lola —que aparece en el medio de la instantánea — y su hermana María Dolores Chornet. Una imagen a la que ha añadido la canción de Ennio Morricone The Mission cuya letra dice: "Una visión abraza el mundo. Un millón de velas resplandecientes. Nos elevamos sobre nosotros mismos con dignidad de alguna manera".

La expareja de Miguel Bosé también ha querido dar las gracias por la cantidad de mensajes que está recibiendo: "Muchas gracias por todas las muestras de cariño, no puedo contestar a todo lo que me habéis mandado pero que estamos muy bien y os mando un beso gigante por todas las muestras de cariño", ha dicho a través de un vídeo que ha compartido en su perfil público. Su madre falleció tras tener que volver a hacer frente de nuevo a un cáncer de pulmón.

Lola Medina tuvo que someterse a radioterapia para intentar vencer a la enfermedad, que también toca muy de cerca a Nacho. Fue el verano pasado cuando el escultor comunicaba que había vuelto a tener una recaída. A principios del mes de noviembre del 2023, Palau fue operado de "metástasis inguinal y otra vez de pulmón", una enfermedad que ya parecía haber superado hace ocho meses. "Estoy mejor, pero todavía no sé si estoy limpio o no, si voy a pasar de nuevo por quimioterapia y radioterapia. Estoy cansando, no he tenido descanso desde hace dos años". En más de una ocasión, Nacho ha asegurado que sus hijos son su mayor preocupación: "Estoy orgulloso de cómo lo llevan, aunque es duro. Los veo como hombrecitos. Es duro para ellos, más de lo que parece. Pero me apoyan mucho. Me ven mucho tiempo tirado, descansando. No los puedo ayudar y es difícil", confesaba sobre sus dos niños biológicos, Ivo y Telmo, que recientemente han cumplido 12 años.

Lucía y Paola Dominguín, los grandes apoyos de Nacho

A pesar de la polémica ruptura entre el cantante y Palau tras más de 20 años juntos, la familia Bosé nunca ha roto su relación con Nacho y sus dos hijos. Prueba de ello es la reciente visita de Lucía Dominguín al escultor y sus dos hijos, un reencuentro que se produjo a finales de abril, tan solo siete días antes del fallecimiento de Lola Medina, madre de Nacho. "¡Pedazo de sobrinos que tengo! Estos me van a cuidar, Ivo y Telmo. Gracias, Nacho por estos días de felicidad y bendiciones", publicó Lucía junto a esta foto en la que aparece abrazada a los niños, que ya tienen 12 años.

"Gracias a ti por venir tan rápido. Siempre me das buenos consejos y mucho cariño. Te queremos, Lucía", respondió el escultor. "Un placer siempre", añadió Lucía. Paola Dominguín, por su parte, también ha demostrado que su vínculo con Nacho sigue intacto a pesar de las circunstancias. La hermana de Miguel Bosé ha dado el pésame al escultor por la muerte de su madre. "DEP. Lo siento mucho, Nachito", ha escrito junto a un corazón.