La nueva vida de Nacho Palau tras recuperarse de su cáncer de pulmón, ¿sin Cristian Villela?

Desde que Nacho Palau anunciase el pasado 22 de marzo que estaba plenamente recuperado y "curado" del cáncer de pulmón, el escultor valenciano ha comenzado a una nueva vida. Una de las primeras cosas que ha ocurrido desde entonces, al parecer, es la ruptura con su novio Cristian Villela, tal y como apunta El Español. En este aspecto, la pareja habría roto en su último reencuentro, tras la vuelta de un viaje del chileno a España. Según las informaciones de este diario, tanto el uno como el otro han intentado siempre salvar la relación.

Así ha cambiado la relación de Nacho Palau y Miguel Bosé desde que éste anunciara que padecía cáncer hace 6 meses

Todo apunta a que dos de los motivos principales y determinantes en la posible ruptura han sido el "desgaste", y el poco tiempo que pasaban juntos, según el medio. A esto hay que añadirle la diferente forma de ver la vida: mientras que Nacho es una persona más casera y hogareña, a Cristian le apasiona viajar y "conocer mundo", decía la fuente. Dos visiones de vida distintas que no han podido compaginar. Todo ello ha hecho tal mella en la historia de amor que estaban viviendo, que ambos han terminado por separar sus caminos.

¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es su relación con Miguel Bosé? Nacho Palau habla tras cinco meses de tratamiento contra el cáncer

Al parecer, no es la primera vez que ocurre esta situación. Ya en octubre de 2022 la pareja sufría una crisis que hacía tambalear los cimientos de la relación. Aun así, en su momento los dos remaron hacia adelante para subsanar los problemas y continuar con su amor. Pero en esta ocasión no ha podido ser. El citado medio ha explicado que el entorno más cercano es conocedor de esta situación y que, a la vuelta del viaje de Bali de Cristian -en el que está inmerso-, Villela no regresará a Chelva, sino que pondrá rumbo a Barcelona a visitar a unos amigos.

La mejor medicina de Nacho Palau: sus hijos y su madre, que sufre la misma enfermedad que él

Tal y como asegura el digital nombrado, parece que la pareja ha roto en buenos términos y que ambos mantienen una buena relación por el cariño que se guardan. Además, se ha comprobado que Nacho Palau ya no sigue a Cristian Villela en redes sociales, algo muy significativo dada la información. Sin embargo, el chileno, que está muy activo últimamente en su perfil público por su viaje a Bali, aún continúa con el follow al escultor. En principio, los únicos que no conocerían lo ocurrido son los niños, que adoran a Cristian: "A los pequeños les comentarán poco a poco la situación para que vayan comprendiendo el alejamiento", decía la fuente.

Miguel Bosé habla del pacto que Nacho Palau traicionó durante su relación sentimental: 'Fue muy feo'

La buena relación que tienen Nacho Palau y Miguel Bosé

En estos últimos meses, Nacho Palau ha destacado en varias entrevistas la buena relación que mantiene con Miguel Bosé. Esta semana era el propio cantante quien se pronunciaba sobre su expareja, con quien tuvo a sus cuatro hijos -Diego, Tadeo, Ivo y Telmo- y con el que estuvo más de dos décadas. Una historia de amor que terminó en los juzgados pero que, a día de hoy, se guardan un profundo respeto y cariño: "Siempre nos hemos hablado", decía Miguel Bosé en un cara a cara con Mercedes Milá en Movistar+. Cabe destacar que el hijo de Lucía Bosé ha sido uno de los mayores apoyos durante la etapa más difícil de Nacho Palau a causa del cáncer de pulmón.