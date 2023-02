Nacho Palau desvela cómo se encuentra de su cáncer y habla de su relación con Miguel Bosé: 'Ha estado ahí'

Tras varios meses desaparecido, Nacho Palau reaparece en la pequeña pantalla. El escultor se sienta de nuevo en un plató de televisión para desvelar cómo está llevando el cáncer de pulmón que le diagnosticaron el verano pasado, y contar también en qué punto está su relación con su expareja, Miguel Bosé. Y lo hace como invitado del mismo programa en el que apareció por última vez, Déjate querer -pero con diferente presentador-, allá por el mes de septiembre, donde dedicó unas emotivas palabras al cantante: "No puede ser que nos llevemos mal. Esto tiene que acabar. Yo deseo que todo le salga bien y quiero que tengamos más relación por nuestros hijos", dijo en aquel entonces.

VER GALERÍA

La mejor medicina de Nacho Palau: sus hijos y su madre, que sufre la misma enfermedad que él

Nacho Palau será el nuevo invitado de Paz Padilla el próximo sábado 25 de febrero. Tal y como han adelantado desde la cadena, la intención del escultor es dar visibilidad a los pacientes de cáncer, una enfermedad que padecen tanto él como su madre: "Sentía que tenía que darle un poco de voz a toda la gente enferma", dice con serenidad en el adelanto del programa, en el que aparecía en un buen estado de salud y algo más recuperado que la última vez. Para él, todos aquellos que sufren esta enfermedad tan dura son sus "héroes".

VER GALERÍA

La petición de Nacho Palau a Miguel Bosé al que le dedica unas emotivas palabras

Cabe destacar que Nacho Palau fue diagnosticado de cáncer de pulmón a finales del pasado mes de agosto: "Estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmedito", anunció el que fuera pareja de Miguel Bosé. El escultor comenzó a encontrarse mal en la recta final de la pasada edición de Supervivientes, llegando incluso a imposibilitarle a la hora de realizar algunas de las pruebas. Y semanas después de llegar a España, fue ingresado de urgencia. En principio se pensó que los problemas venían por una reacción alérgica al haber ingerido una tarántula. Sin embargo, no fue así, y desde su diagnóstico anda tratándose y recuperándose.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es su relación con Miguel Bosé? Nacho Palau habla tras cinco meses de tratamiento contra el cáncer

Su relación con Miguel Bosé

En las imágenes que ha adelantado la cadena también se ve a un Nacho tranquilo, que habla con cariño del que fuera su pareja, Miguel Bosé. "Cuando perdí la voz, sentí mucha empatía con Miguel", dice Nacho, a lo que Paz Padilla le pregunta qué le respondió en ese momento el artista, "me dijo que estaba ahí, que no me preocupara". Tal y como lo relata el propio Nacho Palau, parece ser que el cantante ha estado junto a él -aunque sea desde la lejanía- en todo momento. Eso sí, uno de los principales apoyos del escultor que no se ha separado ni un solo momento de su lado ha sido su novio Cristian Villela, quien ha vivido toda la evolución del diagnóstico.

VER GALERÍA

Nacho Palau desmiente su ruptura con unas imágenes junto a su novio

Hace menos de un mes, Palau contaba cómo se sentía, asegurando que para él lo más duro habían sido las secuelas físicas que había sufrido en este tiempo: "Un día reventé y dije que no podía más, me daba igual todo. Fue el peor día de estos meses", se sinceraba en la revista Diez Minutos. Durante esa conversación también desveló que tenía muy buena relación con el padre de sus hijos: "Miguel ha estado muy pendiente de mí, le adoro (...) He tenido mis conversaciones con Miguel, y sé que si a mí me pasara algo, él estaría ahí", aseguraba.