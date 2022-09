La petición de Nacho Palau a Miguel Bosé al que le dedica unas emotivas palabras

Nacho Palau está viviendo una nueva etapa en su vida tras diagnosticarle cáncer de pulmón a finales del pasado mes de agosto. Tras su paso por Supervivientes fue cuando el escultor se sometía a multitud de pruebas médicas para averiguar lo que le ocurría. Pero antes de que le revelasen la peor de las noticias, Palau acudía a Déjate querer donde tenía la oportunidad de abrirse en canal y contar cómo estaba su relación con Miguel Bosé, para quien nunca ha tenido una tenido una mala palabra o un mal gesto.

A su regreso de Honduras, Nacho Palau reconocía que la aventura en la isla le abrió los ojos para pensar en un cambio en su vida: "La valentía, las ganas de dejar ya de sufrir, de pensar que no me lo merezco... Quitarme tonterías y prejuicios. Quiero vivir y pensar qué quiere Nacho Palau para ser feliz y qué necesitan los niños para estar felices. Ser feliz y hacer lo que me dé la gana, pensar en mí y sin miedo", expresaba en una entrevista grabada 24 horas después de la final de Supervivientes para Déjate querer, el pasado mes de julio. En esos momentos, el escultor le dedicaba unas bonitas palabras al que fuera su pareja durante más de 25 años. Nacho afirmaba que su ruptura fue muy dolorosa, pero que son padres de cuatro hijos y espera que la relación mejore por el bien de los pequeños: "No puede ser que nos llevemos mal. Esto tiene que acabar. Yo deseo que todo le salga bien y quiero que tengamos más relación por nuestros hijos", se sinceraba.

Nacho Palau contaba que aún seguía queriendo mucho a Miguel Bosé, aunque ahora su corazón está ocupado por Cristian Villela, su actual novio: "Le quiero mucho y le echo de menos, la relación se acabó pero me gustaría por nuestros hijos vivir la vida con normalidad. Que estemos relajados, que llamen a papá Miguel cuando estén conmigo cuando les dé la gana, que haya cordialidad. Hacer lo que sea por mis cuatro hijos. Eso espero que lo haga él", se sinceraba. De su estancia en el concurso, Nacho Palau aseguraba que había echado mucho de menos al padre de sus hijos: "He sentido nostalgia de que le vaya bien. Quiero llamarle, quiero ir por los niños, me apetecer verle y darle un abrazo, he vuelto muy guay. No quiero rollos", expresaba emocionado. El valenciano confesaba que el amor de su vida había sido Miguel Bosé después de todo lo que habían vivido juntos: "Me gustaría darle un abrazo, decirle 'te quiero mucho y dejemos las imbecilidades'. Vivir y hacer todo por ellos. Él su vida y yo la mía pero querernos, respetarnos, contarnos... Le veo muy solo, nadie le dice nada, nadie le habla con libertad", confesaba.

A su vez, el escultor le lanzaba una petición al artista por el bien de los cuatro hijos que tienen en común: "Quiero que tengamos cordialidad y que los niños estén relajados tanto con él como conmigo". Además, el exconcursante de Supervivientes reflexionaba sobre lo que hizo durante su relación con Miguel Bosé y la de cosas que renunció por él: "No sé si lo volvería a hacer lo mismo porque las cosas te tienen que servir para algo. Cuando las cosas no se saben hacer bien por parte de ninguno de los dos, la culpa no es de nadie", explicaba, añadiendo que "siempre me ha dado mucho miedo y respeto hablar de Miguel y el concurso me ha servido para hacerlo", confesaba el valenciano.

