Nacho Palau, ingresado tras recibir las primeras sesiones de tratamiento

Nacho Palau anunció hace apenas unos días que padece cáncer de pulmón. El que fue pareja de Miguel Bosé ha comenzado el tratamiento para combatirlo y después de las primeras tres sesiones de quimioterapia ha tenido que ser ingresado en el Hospital Clínico de Valencia. El escultor se encuentra en un momento de salud muy delicado y el reportero de Salvame Kike Calleja ha dado la última hora sobre su estado. "Sigue ingresado, por lo visto continúa muy hinchado" a consecuencia del tumor que padece. Y reveló: "De momento lleva tres sesiones de quimioterapia y no hay fecha para que le den el alta".

-La mejor medicina de Nacho Palau: sus hijos y su madre, que sufre la misma enfermedad que él

La enfermedad del que fuera concursante de la última edición de Supervivientes ha sobrecogido a todo el mundo, entre ellos a su expareja Miguel Bosé y padre de sus hijos, que se muestra muy preocupado por la salud del escultor. Antes de hacer público el diagnóstico, el escultor hablaba con su círculo más cercano, incluído Miguel Bosé, tal y como confirmó ABC.

El cantante de Los chicos no lloran está al tanto del estado de salud de su expareja y, según su circulo cercano, está bastante preocupado, pendiente en todo momento y se encuentra en constante contacto con Nacho por medio de sus familiares. Es tal la inquietud del artista que le ha pedido a su hermana Lucía Dominguín que no hable de él con motivo de su participación en el concurso Pesadilla en el paraíso. El intérprete de Amante bandido quiere mantenerse en un segundo plano y no centrar la atención mediática ahora que su ex y padre de sus hijos se encuentra en un momento delicado.

-Nacho Palau declara su amor a Cristian Villela tras anunciar que tiene cáncer de pulmón

Poco después de conocerse su enfermedad, la hermana de Miguel Bosé se mostraba conmovida y enviaba un cariñoso mensaje a su excuñado Nacho Palau. "Es un tío fantástico, saldrá de esta", eran las palabras de la madre de Palito Dominguín. Sin embargo, no quiso dar más detalles acerca de cómo se encuentra Palau: "Preferiría no hablar de ello, es algo muy personal, tenéis que entenderlo. No me corresponde", explicaba Lucía.

Otra de las que se ha interesado recientemente por cómo se encuentra ha siddo Charo Vega, su compañera en Supervivientes. La bailaora quiso enviarle un mensaje para mostrarle todo su apoyo y recibió contestación por parte del novio de Palau, Cristian. "Te está oyendo [Nacho Palau], está cansado, está muy cansado, pero cuando te ha escuchado la voz se ha reído, ha llorado". El escultor se sumó un instante a la conversación para decirle a su amiga "te quiero".