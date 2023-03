Miguel Bosé cuenta cómo cambió la relación con su padre, Luis Miguel Dominguín, tras su 'terrible infancia'

A falta de 48 horas para que la serie Bosé vea la luz, el biopic de seis episodios que hará un recorrido a través de la palpitante e intensa vida de Miguel Bosé y que se estrena este viernes 3 de marzo en SkyShowtime, el cantante ha ofrecido una entrevista en la que se ha sincerado sobre algunos de los momentos más apasionantes y memorables de su trayectoria personal y profesional. Y de entre todos ellos ha sobresalido el recuerdo que a día de hoy tiene de sus padres, Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé, un matrimonio basado en dos mundos opuestos que terminaron juntos "por karma", tal y como ha dicho el artista, de 66 años, en su visita a El Hormiguero.

Aunque la tormentosa relación que Miguel tenía con su padre no es ningún secreto y, de hecho, ya profundizó en ello en sus memorias, tituladas El hijo del capitán trueno, donde relató los complicados y turbios episodios que vivió junto a él, hoy ha tenido unas palabras para el difunto torero en las que ha llamado la atención su alivio y desahogo. "Al principio él no me quería y pensaba que no era un heredero digno", ha comenzado diciendo sobre su progenitor, "el torero de España a quien no se le negaba nada", un hombre que "no dejó señora con cabeza". Con el transcurso del tiempo, y dejando atrás aquella "infancia terrible" que le hizo vivir, tal y como ha asegurado, terminó queriéndole y recibiendo su cariño: "Pasado el tiempo, decidí forjar el encuentro y ahí descubrí un hombre que no se correspondía con el hombre duro, machista, macho. Era un hombre de una ternura increíble y divertido a más no poder, un hombre brillante, rápido y fascinante del que yo he heredado su caracter".

Bosé, que hace unos días dedicaba unas cariñosas palabras a su expareja Nacho Palau y al novio de este, ha hablado también de lo perjudicial que ha sido en su carrera tener los apellidos Dominguín Bosé: "Los apellidos no ayudan, te ayuda a crear interés al principio por el marketing inherente, pero luego es todo cuesta arriba", ha admitido, al tiempo que ha hecho referencia a la anécdota en la que un taxista reconoció a su progenitor por ser 'padre de', en lugar de la popular figura de la tauromaquia que representó.

En lo que respecta a su madre, la actriz y modelo de raíces italianas, musa y amiga de Pablo Picasso y Ernest Hemingway, el intérprete de Amante bandido se ha deshecho en halagos y la ha definido como "todo lo contrario" a su padre, una mujer de vanguardia, tan distante y fría como intelectual "y guapa a rabiar", que acabó casándose con el diestro "por karma", dos realidades que chocaban, pero que estaban destinadas a encontrarse antes de que todo saltara por los aires.

En esta visita al plató de Antena 3, en la que también ha contado sus planes de volver a cantar y comenzar una gira de cara al próximo año, Bosé ha estado acompañado de José Pastor, el encargado de encarnarle en su miniserie, quien lleva el peso de la historia y cuya interpretación es, en palabras de este, grandiosa: "Está que se sale", ha reconocido sobre el papel del actor, que además es el encargado de cantar sus temas. "Yo tengo una voz particular y él la ha clavado, tanto la de la primera parte de mi carrera, como la que tengo a partir de Amante bandido", ha agregado visiblemente emocionado y satisfecho con el trabajo de Pastor, que ha sabido calcar su esencia a la perfección.