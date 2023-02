Miguel Bosé reaparece tras las emotivas palabras que le ha dedicado Nacho Palau

Miguel Bosé ha reaparecido ante los medios este lunes con motivo de la presentación de Cover Night, el nuevo concurso musical de Televisión Española presentado por Ruth Lorenzo donde el cantante ejerce de jurado junto a Mónica Naranjo, Juan Magán y Chanel Terrero. La presencia del artista de 66 años delante de las cámaras se produce dos días después de que su ex, Nacho Palau, detallara cómo ha sido su lucha contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron y contara cuál es la relación actual que mantiene con el intérprete de Amante Bandido.

El escultor valenciano de 50 años explicaba que Miguel siempre le transmitió su apoyo desde que supo que padecía la enfermedad: "Hemos llorado juntos", confesaba este sábado en Déjate Querer. "La primera llamada fue muy emotiva. Me dijo que estaba ahí. Que me cuidara y alimentara bien y que no me preocupara de nada más", relató. Así pues, a pesar de la traumática separación que ambos vivieron y donde hubo tribunales de por medio, parece que el cariño permanece inalterable con el tiempo: "Lo quiero mucho", afirmaba.

Preguntado por si se habían llegado a pedir perdón cara a cara, Nacho afirmó que "no, pero sí se ha hablado". Subrayaba a su vez que desde hace tiempo "estamos separados y cada uno está con sus niños", aunque "no sé cómo quedará la cosa". Cabe recordar que, tras la ruptura, Miguel Bosé se fue a vivir con los que son sus hijos biológicos, Tadeo y Diego, mientras que Palau hizo con los propio con los suyos, Ivo y Telmo. Una situación que de momento sigue judicializada y está a la espera de resolverse.

En este sentido, Nacho cuenta que los pequeños "están juntos aún en la distancia", ya que "se quieren y cuando se ven es como si se hubiera visto ayer". Apunta que "cuando se separaron eran pequeñitos", deseando que siempre que se pueda hay que "evitar ese trauma a padres y niños". Sobre el litigio en los tribunales que mantiene con Miguel, cuenta que "no lo he parado, porque una cosa no quita la otra, y no va a parar por mi parte".

Considera que "no puede ser que por la inmadurez de los mayores se separen unos nanos que no tienen culpa de nada. Me siento igual de responsable que Miguel y, si en la sociedad avanzamos, las leyes se tienen que poner a la altura", remarcó. Pese a todo ello, el ceramista considera que su ex "es tan buen padre como yo y solo quiero que le vaya bien". Rememorando sus mejores años, admitió que "me encantaría reírme con él como hacía antes, porque es un tío muy gracioso". Además, señalaba que "he aprendido bastante porque es alguien muy culto, me presentó a mucha gente y fui muy feliz con él".

Saber que tenía cáncer fue "un guantazo tremendo"

Palau relató que en un principio no fue fácil asimilar la noticia, ya que al acudir al hospital el pasado verano pensó que era una gripe: "Fue un guantazo tremendo", relataba haciendo esfuerzos para no romperse. El exconcursante y finalista de Supervivientes 2022 reconoció que durante todo este proceso ha sentido mucho "dolor e impotencia", porque "ves sufrir a los que quieren ayudarte y tú estás de mala leche".

Incluso, confesó Nacho que en algún momento estuvo a punto de tirar la toalla. "Tuve un día que dije: 'No puedo más, que se termine esto y me lleve por delante'", pero su fuerza y pensar en sus hijos le hicieron remontar. "Ha sido muy duro para la gente que está cerca de mí... se pasa mal, te ves estropeado, con dolores constantemente, pruebas… Soy un tío que puedo con todo y sentirme tan vulnerable era horrible", añadía. Tras haber terminado ya el tratamiento de quimioterapia, el ceramista pronunció igualmente unas palabras de agradecimiento dirigidas a su actual pareja, Cristian Villela, que no le ha dejado solo ni un solo momento.

Miguel Bosé también elogia a Nacho Palau

El cantante hizo la semana pasada unas declaraciones donde quedaba patente que la relación con Nacho ha mejorado notablemente en los últimos tiempos. "Se encuentra bien y es una alegría que esté así", dijo sobre Palau, con quien parece que ha mantenido un contacto fluido durante los últimos meses. Lejos de todo el revuelo que se produjo a raíz de la custodia de sus niños, el artista evidenció el aprecio que tiene por su ex.

"Es un tipazo. Ha rehecho su vida y tiene una pareja que es un mega súper tipo", subrayaba el también actor para elogiar al escultor y al novio de este. Instalado de nuevo en España procedente de México, Miguel ha regresado a nuestro país para pasar una larga temporada, donde estará arropado por sus hijos que ya están inscritos en su nueva escuela.