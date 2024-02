Miguel Bosé descarta vivir en España por ahora: 'Mis hijos se han adaptado a México y son los que mandan'

Miguel Bosé vive en México desde finales de 2018 y no tiene intención de regresar a España. "Por el momento estoy muy bien donde estoy, mis hijos se han adaptado a México y son los que mandan en mi vida. Es un país maravilloso, ahí están estudiando, tienen sus amigos, su vida. Cuando lleguen al final de sus estudios, ya veremos", ha dicho el artista en una entrevista concedida a la revista Shangay.

Tras romper su larga relación con Nacho Palau, el cantante se instaló en una de las zonas más privilegiadas del país azteca, una exclusiva urbanización llamada 'Rancho San Francisco', muy cerca de la capital, más o menos a 15 minutos en coche, pero alejada de su habitual bullicio, y con numerosas universidades privadas y prestigiosos colegios bilingües, como al que asisten sus dos hijos biológicos, Diego y Tadeo, que nacieron el 26 de marzo de 2011 a través de gestación subrogada.

Ellos son el motor de su vida y por ellos seguirá viviendo México, un país donde el artista ha desarrollado gran parte de su carrera y en el que se siente muy feliz a pesar del asalto que sufrió el pasado mes de agosto cuando se encontraba con sus hijos en casa. Entonces ya dijo que no pensaba moverse de allí. "Siento mucho decepcionarles. Aquí estoy y aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea, en el país más hospitalario del planeta", aseguró. Y sigue pensando lo mismo.

Hace casi una década, Bosé anunció en esta misma revista que tenía "cuatro hijos". "A los siete meses de nacer Diego y Tadeo llegaron otros dos mellizos, Ivo y Telmo. Muy poca gente lo sabía. Hasta ahora….", aclaró. De este modo, el cantante incluía en su familia a los dos hijos biológicos que Nacho Palau tuvo a través de gestación subrogada.

Aquella sorprendente confesión dio muchísimo que hablar en su momento y sigue haciéndolo a día de hoy. Pese a ello, Bosé no se arrepiente de haberlo contado. "Lo hice, además, porque lo quería hacer, y quería que fuera era una revista gratuita, una revista que no compraba exclusivas, que no podía pagarlas. Como corrían muchos rumores de que yo iba a dar una exclusiva millonaria por la información, pues la di a una revista que es amiga, con la que me apetecía anular todo rumor de que había dinero por detrás", ha declarado.

Cuando Bosé y Palau se separaron, el cantante se instaló en México con Diego y Tadeo y Nacho se quedó en España con Ivo y Telmo. El escultor valenciano inició entonces una batalla judicial. Quería ser el padre de los hijos de Bosé y también que Bosé fuera el padre de los suyos, sin embargo, el Tribunal Supremo no consideró que sus respectivos hijos fueran hermanos, ya que carecían de lazos biológicos. Pese a que los cuatro niños convivieron bajo el mismo techo durante el tiempo que sus respectivos progenitores estuvieron juntos, el Supremo recuerda que esa circunstancia no era suficiente para el establecimiento de un vínculo legal de filiación.

