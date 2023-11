Nacho Palau anuncia que padece cáncer de nuevo y que vuelve a estar distanciado de Miguel Bosé

Está siendo una etapa complicada para Nacho Palau, quien ha anunciado que padecer cáncer por segunda vez: "Este verano me han vuelto a diagnosticar un cáncer". Durante un adelanto de su entrevista en De viernes ha explicado que está siendo un momento difícil a nivel emocional y que le cuesta sacar fuerzas para afrontar de nuevo el largo proceso que supone una enfermedad de estas características. "Hay un momento que dices, 'no puedo más', de esta no salgo y ¿Para qué?", ha comentado.

El escultor valenciano ha hecho pública su enfermedad ocho meses después de contar emocionado que estaba "curadísimo" del cáncer de pulmón que le diagnosticaron en agosto de 2022 tras su participación en Supervivientes, concurso en el que quedó en tercera posición. Su madre, Lola Medina, que es su gran apoyo, también sufrió este verano una recaída en la misma enfermedad que viven de manera prácticamente simultánea una vez más. Para ellos, los pequeños Ivo y Telmo son su gran refugio y un motor para seguir adelante con optimismo.

La enfermedad de Nacho Palau hizo que acercara posturas con Miguel Bosé. Al enterarse del diagnóstico, el cantante dejó de lado las diferencias con su ex, le llamó para interesarse por su estado y le ofreció toda su ayuda. Durante las vacaciones estivales se reencontraron y pasaron unos agradables momentos con sus cuatro niños. Pero el tiempo ha hecho que se distancien de nuevo. "De Miguel no te puedes fiar, es muy manipulador, no respeta nada y hace lo que le das la gana", ha indicado el escultor.

Nacho asegura que su nuevo alejamiento del cantante de Amante bandido, Bambú, Don diablo y Morenamia ha hecho que sus deseos de futuro respecto a sus niños cambien: "Si yo faltase, mi voluntad era que los cuatro hermanos estuvieran con Miguel, ahora no lo tengo tan claro". Cabe recordar que Palau siempre quiso que los pequeños crecieran juntos, como hicieron hasta que en 2018 se rompió su relación con Bosé después de 26 años de discreta relación. Este deseo lo llevó al Supremo, quien alegó que los menores "carecen de lazos biológicos" y que cada uno de los progenitores debe hacerse cargo de sus propios hijos biológicos.

Su relación con los Bosé

A pesar de que Nacho Palau vuelve a tener discrepancias con Miguel, uno de los artistas españoles más importantes, los Dominguín Bosé sí mantienen una buena relación con el escultor, que los considera parte de su familia. Así quedó reflejado en las palabras que dedicó en primavera a Jara, la hija de Lucía Dominguín, al convertirse en mamá por primera vez. "Mi querida Jarina, no puedo ser más feliz el día de hoy, estaba esperando desde hace tiempo que me hicieras tío y mucho has tardado. Pero qué bonito es. Felicidades Samu bonito, os quiero infinito a los tres", dijo.