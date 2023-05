Lucía Dominguín presenta emocionada a su nuevo nieto y así reacciona Nacho Palau

La familia Bosé está de enhorabuena ya que ha dado la bienvenida a un nuevo miembro. Lucía Dominguín se ha convertido en abuela nuevamente y no puede sentirse más pletórica. "Ya llegó con la mayor alegría del universo. ¡Viva la vida! Gracias a la mejor pandilla por vuestros mensajes de apoyo y amor", ha dicho junto a una imagen en la que presenta al recién nacido, que aparece tumbado sujetando su mano. El bebé es el primogénito de Jara, nacida del matrimonio que la artista tuvo junto al actor y exdirector del Teatro de Mérida Carlos Tristancho, con quien fue madre también de Palito. Además, aportaba a la relación dos hijos mayores, la recordada Bimba y Olfo, fruto de su unión con el ingeniero Alessandro Salvatore.

La que fuera concursante de MasterChef Celebrity ha recibido numerosos mensajes de cariño por la llegada de su nieto. Uno de los más cariñosos lo ha escrito Nacho Palau, ex de Miguel Bosé, que ha demostrado que sigue considerando a la familia del cantante como suya. "Mi querida Jarina, no puedo ser más feliz el día de hoy, estaba esperando desde hace tiempo que me hicieras tío y mucho has tardado. Pero qué bonito es. Felicidades Samu bonito, os quiero infinito a los tres", ha dicho. Olfo Bosé también se ha mostrado muy contento con su sobrino: "Vamos con esta familia de luz a brillar en la oscuridad. Bienvenido, abrazamos a esperanza de una nueva humanidad".

Con inquietudes artísticas, Jara estudió en un internado de Badajoz y en Reino Unido. Explicaba en ABC que de niña le inculcaron la parte creativa y, si no quería ir al colegio, la dejaban quedarse en casa viendo la tele y sentada en un escritorio con pinturas o cartulinas para dar rienda suelta a su imaginación. También tuvo siempre, al igual que sus hermanos, libertad para disfrazarse, pintarse... Con esa base, ya finalizada su formación y de vuelta en España, la sobrina de Miguel Bosé fundó una firma de calzado con dos amigas, una aventura empresarial en la que su hermana Bimba fue su mejor consejera. Al margen de esta incursión en la moda, ha huído del foco mediático y siempre ha estado muy unida a todos los miembros de la familia.

Lucía, hija del torero Luis Miguel Dominguin y la actriz Lucía Bosé, tiene en total tres nietos. En 2004 llegó al mundo su primera nieta, Dora, nacida de la relación entre Bimba y Diego Postigo, que eran también pareja artística en The Cabriolets. Con 19 años va afianzando su carrera artística y perfilando su estilo transgresor, heredado de su madre. En 2011 nació la segunda hija del matrimonio, June. Actualmente, el exmarido de la recordada modelo y musa de David Delfín comparte su vida con Bárbara Lennie, con la que tuvo un bebé en 2022.

El nacimiento del pequeño de los Dominguín Bosé se ha producido la misma semana en la que se ha conocido que el Tribunal Supremo ha decretado que los dos hijos de Miguel Bosé y los dos de Nacho Palau no son hermanos. Tras cinco años marcados por la batalla legal que inició la ex pareja del cantante, la justicia ha dictaminado que no es suficiente el hecho de que los pequeños convivieran bajo el mismo techo cuando sus progenitores estuvieron juntos. Así lo ha comunicado el propio escultor valenciano, quien se siente decepcionado porque esperaba que "esto se resolviera mejor".