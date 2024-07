Nacho Palau demanda a Miguel Bosé por impedirle ejercer de padre

Los problemas vuelven al hogar de Nacho Palau. El que fuera pareja durante 25 años de Miguel Bosé ha vuelto a la carga después de que el cantante haya incumplido las medidas que determinó un juez en relación a los cuatro hijos de la expareja. Durante los años que duró su relación tuvieron dos hijos biológicos cada uno y un juez determinó que pese a que cada aunque cada uno viviera con su propio padre, los cuatro deberían de pasar juntos las vacaciones juntos.

El escultor solo quiere desea poder pasar las vacaciones con sus cuatro hijos y según ha revelado en una entrevista a la revista Lecturas, Miguel Bosé no le deja ejercer de padre. El músico vive en México con Diego y Tadeo mientras que el exconcursante de Supervivientes vive en España con Ivo y Telmo , en Chelva (Valencia). El pasado verano, los niños se fueron de vacaciones a Mallorca con Miguel Bosé, pero no pudieron disfrutar de la otra parte del verano en Chelva con Nacho y su familia. Apenas pudo ir él unos días a Mallorca para estar con todos ellos, pero la madre del escultor, que estaba terriblemente enferma y meses después falleció, no pudo disfrutar de sus últimos días con sus nietos.

"¡Se acabo! He pasado del cariño a no querer saber nada de él", dice de Miguel Bosé por el hecho de no poder ver a los niños y por ello ha iniciado los trámites legales para que se cumpla la ley . Nacho intentó reclamar judicialmente que era el padre de los hijos de Miguel Bosé, pero no le concedieron la filiación. Aún así pudo demostrar que tenían un proyecto de familia con sus cuatro hijos y el juez dictaminó que tenían que compartir las vacaciones.

El escultor, que padece cáncer de pulmón y a finales del año pasado anunció que le habían detectado metástasis, solo quiere poder disfrutar de ellos. Es consciente que los adolescentes que ya tienen 13 años van creciendo y la relación poco a poco se va perdiendo, aunque él sabe que el cariño sigue ahí. "Sé que lo niños que viven con Miguel me quieren, pero sufro porque el tiempo que puedo tener con ellos, Miguel me lo mina y me lo complica", lamenta.