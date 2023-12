Nacho Palau, tras su recaída del cáncer: ‘Si algún día yo faltase, me estoy cuestionando que Miguel sea el tutor de mis hijos’

Nacho Palau está pasando por uno de los momentos más duros de su vida. El escultor ha anunciado que nuevamente padece cáncer. Una enfermedad que le fue detectada semanas después de salir de Supervivientes y de la que parecía que se había recuperado. Además de su delicado estado de salud, también tiene que afrontar la parálisis de su madre y el miedo de que sus hijos se queden sin él. Este viernes, la expareja de Miguel Bosé ha hablado de su enfermedad y ha revelado cómo es su relación actual con el cantante.

Nacho Palau anuncia que padece cáncer de nuevo y que vuelve a estar distanciado de Miguel Bosé

“Este verano me han vuelto a diagnosticar un cáncer. Hay un momento en el que dices, ‘no puedo más, de esta no salgo’ y ‘¿para qué?”, confesaba el escultor en el adelanto de su entrevista para De viernes sobre el golpe que volvía a darle la vida. A principios del mes de noviembre, Nacho Palau fue operado de “metástasis inguinal y otra vez de pulmón”, una enfermedad que ya parecía haber superado hace ocho meses. “Estoy mejor, pero todavía no sé si estoy limpio o no, si voy a pasar de nuevo por quimioterapia y radioterapia. Estoy cansando, no he tenido descanso desde hace dos años desde que salí de Supervivientes, que para mí fue un cambio de vida... No he parado…”, confesaba aún con el susto en el cuerpo por la incertidumbre de no saber cómo va a avanzar en su cuerpo el cáncer.

Miguel Bosé habla del pacto que Nacho Palau traicionó durante su relación sentimental: 'Fue muy feo'

Por si eso no fuera suficiente, su madre, Lola Medina, uno de los grandes apoyos de Nacho Palau, también sufrió este verano una recaída en la misma enfermedad, que prácticamente llevan viviendo simultáneamente una vez más. Frente a este contratiempo de salud que enfrenta su progenitora, el exconcursante de Supervivientes aseguraba que su madre estaba “fatal”, que la enfermedad le había “pegado duro”, aunque confirmaba que Lola tiene una fortaleza que le anima para llevar la situación lo mejor posible.

La nueva vida de Nacho Palau tras recuperarse de su cáncer de pulmón, ¿sin Cristian Villela?

Sus hijos, su mayor preocupación

“Estoy orgulloso de cómo lo llevan, aunque es duro. Los veo como hombrecitos. Es duro para ellos, más de lo que parece. Pero me apoyan mucho. Me ven mucho tiempo tirado, descansando. No los puedo ayudar y es difícil”, confesaba Nacho Palau, sobre sus dos hijos biológicos, Ivo y Telmo, que recientemente han cumplido 12 años. En un primer momento, el escultor tenía muy claro que si le ocurriese algo, le gustaría que sus dos vástagos estuviesen con los de su exmarido, pero estos últimos meses, la actitud del que ha sido el hombre de su vida, ha hecho que cambie de opinión: "Si yo faltase, mi voluntad era que los cuatro hermanos estuvieran con Miguel, ahora no lo tengo tan claro", declaraba. El escultor ha asegurado que de faltar él, se quedarían en buenas manos con su hermana y sus amigos. Además, también tienen a sus tías Lucía, Paola y Jara —familia de Miguel Bosé, con las que sí mantiene una buena relación.

Miguel Bosé gana a Nacho Palau en el Supremo: así se ha resuelto un enfrentamiento sin apenas precedentes

Su relación actual con Miguel Bosé

“Desde hace mucho no soy un igual con Miguel. Miguel es muy celoso... Y era celoso compulsivo conmigo... No me atrevía ni a levantar la mirada”, confesaba sobre la actitud de la que fue su pareja durante 26 años. “La mayoría de la gente me dice si estoy enamorado de Miguel. No lo quiero ya, le guardo un recuerdo maravilloso... No puedo evitar preocuparme si le pasa algo, pero en el fondo estoy decepcionado por cómo está ejerciendo como padre, no tengo ni ira ni odio... Ni le deseo lo peor”, decía sobre los sentimientos que aún guarda sobre el cantante.

Nacho Palau, tras conocer que el Supremo no considera que sus hijos y los de Miguel Bosé sean hermanos: 'Es terrible'

Según Nacho Palau, uno de los mayores problemas de Bosé y que aún sigue manteniendo, es su carácter autoritario. “Le tengo miedo, porque es un tío muy duro. Te la hace pagar”, ha sentenciado el exmarido de Miguel. Esta situación ya está siendo percibida por los menores, puesto que Nacho no “quiere tapar muchas cosas que están pasando”.