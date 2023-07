Nacho Palau desvela el verdadero motivo de su ruptura con Miguel Bosé y cuenta lo que más le ha decepcionado de él

Nacho Palau está viviendo uno de los años más complicados. El exconcursante de Supervivientes acaba de superar un cáncer de pulmón y, a la vez, se está reponiendo del último varapalo judicial, en el que sentenciaba que los hijos de Miguel Bosé y el escultor no son hermanos. Su relación duró más de 25 años, pero en 2018, ambos decidieron romper y tomar caminos diferentes. Ahora, casi cinco años después de dar por finalizado su amor, el valenciano ha desvelado el verdadero motivo que originó su ruptura, y se ha sincerado sobre el fallo del Tribunal Supremo a favor del hijo de Lucía Bosé.

"Este año ha sido brutal. Empezando por el cáncer de mi madre y terminando por mi paso por Supervivientes. Perdí mi anonimato, algo que siempre había valorado. Salí de allí enfermo, ingresé para el tratamiento, luego el proceso judicial. Sabíamos que todo iba a ser difícil", confesaba triste el protagonista, dando a entender la dura etapa a la que se había enfrentado en estos últimos meses. "Jamás pensé que aquello iba a pasar. A día de hoy sigo pensando cómo ha sido posible esto. Pequé de confiado. Todavía no doy crédito", comentaba, haciendo referencia a la batalla legal por sus hijos.

El escultor valenciano ha confesado que tuvo que demostrar en el juicio que mantuvo una relación con el artista. "He tenido que presentar pruebas", revelaba Nacho Palau en el Deluxe, ante la atenta mirada de María Patiño. "Tengo fotos y vídeos con él. He demostrado mi relación porque quiero que legalmente se reconozca que los cuatro (los hijos de cada uno) son hermanos", continuaba diciendo.

"Nunca esperé que fuera a separar a mis hijos. Nunca me pasó por la cabeza que eso pasara si la relación fuera mal. Nunca creí que dos niños iban a acabar aquí y otros dos allá", confesaba. Y es que, el Tribunal Supremo rechazaba hace poco más de un mes el recurso presentado por Nacho Palau. En el veredicto se señalaba que, "el vínculo socio afectivo de los niños entre sí y con quien fue pareja de su respectivo padre no es por sí título para el establecimiento de un vínculo legal de filiación", por lo que los niños carecían de "lazos biológicos".

El motivo de la ruptura con Miguel Bosé

Durante la profunda y complicada entrevista, el escultor ha desvelado la razón de su ruptura: "La relación entre Miguel y yo se termina porque yo decido no pasar por el aro", revelaba. Una confesión muy dura que no se había atrevido a contar. "Yo me fui de la casa de Panamá porque la situación era muy jodida. Yo no aguantaba aquello. Teníamos muchas broncas. En aquel momento decidí irme a un hotel", contaba Nacho Palau. Al parecer, y según la versión del valenciano, el romance estaba teniendo muchos altibajos.

De hecho, el propio Nacho ha asegurado que los dos fueron infieles el uno con el otro. El escultor ha declarado que, cuando vivieron en Panamá, Miguel cambió mucho: "Se volvió muy obsesivo. Era muy celoso, enfermizo. Era muy celoso con amigos, muy celoso en general". Además, tal y como ha relatado Nacho Palau, la convivencia era difícil porque se hacía lo que el cantante decía y no se le podía llevar la contraria.